Ravens despiden a John Harbaugh tras 18 temporadas como head coach

Los Ravens de Baltimore pusieron fin a una de las etapas más largas y exitosas en la historia reciente de la NFL al despedir a John Harbaugh como head coach después de 18 temporadas al frente de la franquicia. La decisión se tomó tras el cierre de la Temporada 2025, en la que Baltimore terminó con récord de 8-9 y quedó fuera de los playoffs, un desenlace que aceleró el cambio de rumbo en la organización. Harbaugh llegó a Baltimore en 2008 y, desde entonces, se convirtió en un sinónimo de estabilidad y competitividad. A lo largo de su gestión acumuló un récord de 180-113 en temporada regular y 13-11 en playoffs, números que lo colocan entre los entrenadores más ganadores de su generación.

Bajo su mando, los Ravens clasificaron 12 veces a la postemporada, conquistaron seis títulos de la AFC Norte y se consolidaron como un contendiente recurrente en la Conferencia Americana. El punto más alto de su legado fue el título del Super Bowl XLVII, conseguido en la temporada 2012 tras vencer a los San Francisco 49ers en un duelo histórico que también tuvo un componente familiar al enfrentar a John con su hermano Jim Harbaugh. Además, fue reconocido como Coach of the Year de la NFL en 2019, campaña en la que Baltimore dominó la liga con una ofensiva innovadora y una identidad clara. Más allá de los números, Harbaugh fue clave en la evolución del equipo en distintas eras, desde defensivas élite hasta la adaptación ofensiva alrededor de Lamar Jackson, con quien vivió temporadas de alto impacto y profundas carreras de Playoffs.

Sin embargo, la irregularidad del último año y la eliminación en la recta final ante los Steelers, pesaron en la evaluación de la directiva, que optó por cerrar el ciclo tras casi dos décadas. ¿A dónde irá John Harbaugh? Con su salida, John Harbaugh se perfila como uno de los entrenadores más cotizados del mercado rumbo a la Temporada 2026. Por perfil y experiencia, su nombre ya suena para equipos que buscan reconstrucción con liderazgo probado, como Giants de Nueva York, Titans de Tennessee, Falcons de Atlanta, Cardinals de Arizona, Browns de Cleveland o Raiders de Las Vegas, franquicias que podrían apostar por su capacidad para instaurar cultura ganadora de inmediato. El movimiento marca un antes y un después en Baltimore y abre una offseason de decisiones clave, tanto en el cuerpo técnico como en el rumbo deportivo del equipo.