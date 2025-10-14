Serie de Campeonato NL: Yamamoto lidera a Dodgers en triunfo 5-1 sobre Brewers

Béisbol
/ 14 octubre 2025
    Serie de Campeonato NL: Yamamoto lidera a Dodgers en triunfo 5-1 sobre Brewers
    Con la victoria, los Dodgers regresan a casa con ventaja de 2-0 en la serie. FOTO: AP

El pitcher de Los Ángeles se destacó con ocho entradas, mientras que los cuadrangulares de Teoscar Hernández y Max Muncy marcaron la diferencia

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a mostrar su fuerza fuera de casa y superaron a los Brewers de Milwaukee este martes, en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con marcador de 5-1.

El triunfo de los californianos se apoyó en la actuación del pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto, quien completó ocho entradas en el montículo. Durante su labor permitió solo tres hits y una carrera, otorgó un boleto y ponchó a siete rivales, consolidándose como la figura del encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo marca doblete histórico en el empate 2-2 de Portugal ante Hungría rumbo al Mundial 2026

El juego comenzó con ventaja para los Brewers, gracias a un jonrón de Jackson Chourio en el primer inning. La respuesta de los Dodgers llegó de inmediato con un vuelacercas de Teoscar Hernández, que empató el marcador y marcó el inicio de un control más sólido por parte del equipo visitante.

En el segundo inning, los Dodgers tomaron la delantera de manera definitiva. Un doble de Andy Páges, seguido por un jonrón de Max Muncy, así como sencillos de Shohei Ohtani y Tommy Edman, les permitió abrir ventaja sobre los locales. A partir de ese momento, los visitantes manejaron el juego con consistencia hasta el final.

El pitcher ganador del encuentro fue Yoshinobu Yamamoto, mientras que la derrota se registró a nombre de Freddy Peralta, quien no pudo contener la ofensiva de los Dodgers en los innings intermedios.

Con este resultado, los dirigidos por Dave Roberts regresan a Los Ángeles con ventaja de 2-0 en la serie, situándose un paso más cerca de disputar la final de la Liga Nacional. El tercer partido se jugará el jueves 16 de octubre, nuevamente en el estadio de los Brewers, y será clave para mantener la presión sobre el equipo local.

La serie ha mostrado la capacidad de los Dodgers para imponerse fuera de su estadio, respaldados por una combinación de pitcheo sólido y ofensiva oportuna. Por su parte, los Brewersdeberán ajustar su estrategia, especialmente ante lanzadores que mantienen un ritmo constante como Yamamoto, si quieren revertir la situación en los próximos encuentros.

El segundo juego dejó claro que la Serie de Campeonato sigue abierta, pero con un ligero dominio visitante que buscará consolidarse en el tercer enfrentamiento de este duelo por el cetro de la Liga Nacional.

