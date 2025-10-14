Serie de Campeonato NL: Yamamoto lidera a Dodgers en triunfo 5-1 sobre Brewers

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a mostrar su fuerza fuera de casa y superaron a los Brewers de Milwaukee este martes, en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con marcador de 5-1.

El triunfo de los californianos se apoyó en la actuación del pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto, quien completó ocho entradas en el montículo. Durante su labor permitió solo tres hits y una carrera, otorgó un boleto y ponchó a siete rivales, consolidándose como la figura del encuentro.

El juego comenzó con ventaja para los Brewers, gracias a un jonrón de Jackson Chourio en el primer inning. La respuesta de los Dodgers llegó de inmediato con un vuelacercas de Teoscar Hernández, que empató el marcador y marcó el inicio de un control más sólido por parte del equipo visitante.