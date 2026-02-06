Tomateros elimina a República Dominicana y avanza a la Final de la Serie del Caribe 2026
México Verde superó a los Leones en Semifinales y aseguraron su pase para buscar el título para el beisbol mexicano
Tomateros de Culiacán, compitiendo como México Verde en la Serie del Caribe 2026, protagonizaron una actuación destacada al derrotar a Leones del Escogido de la República Dominicana y conquistar su boleto a la gran Final del torneo caribeño de clubes.
El partido de semifinales, celebrado este viernes en el Estadio Panamericano de Béisbol, concluyó con un marcador de 9–4 a favor de México, resultado que dejó fuera al combinado dominicano, vigente campeón defensor de la Serie del Caribe.
La victoria se construyó con una ofensiva constante de los Tomateros. Tras un inicio equilibrado, la novena mexicana cobró ventaja clave en entradas intermedias y amplió la diferencia en el séptimo episodio con un rally de carreras que terminó por decidir el encuentro.
Este triunfo sigue al impresionante rally de seis carreras en la octava entrada que México Verde había logrado en el cierre de la fase de grupos para vencer 10-7 a los Leones, despojándolos de su invicto y sentando las bases para este cruce decisivo.
Con este resultado, los Tomateros aseguran su presencia en la Final de la Serie del Caribe 2026, donde buscarán el título ante el ganador de la otra Semifinal entre Charros de Jalisco (México Rojo) y Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico).
La Serie del Caribe 2026 se disputa del 1 al 7 de febrero en Zapopan, con la participación de equipos representantes de México, República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, en un formato que lleva a semifinales a los cuatro mejores tras la ronda de todos contra todos.
Los Tomateros, subcampeones de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-26, esperan ahora coronar su campaña histórica con la conquista del título caribeño, algo que no logran desde su última obtención en 2002.