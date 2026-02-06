Tomateros elimina a República Dominicana y avanza a la Final de la Serie del Caribe 2026

Tomateros de Culiacán, compitiendo como México Verde en la Serie del Caribe 2026, protagonizaron una actuación destacada al derrotar a Leones del Escogido de la República Dominicana y conquistar su boleto a la gran Final del torneo caribeño de clubes.

El partido de semifinales, celebrado este viernes en el Estadio Panamericano de Béisbol, concluyó con un marcador de 9–4 a favor de México, resultado que dejó fuera al combinado dominicano, vigente campeón defensor de la Serie del Caribe.

La victoria se construyó con una ofensiva constante de los Tomateros. Tras un inicio equilibrado, la novena mexicana cobró ventaja clave en entradas intermedias y amplió la diferencia en el séptimo episodio con un rally de carreras que terminó por decidir el encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: América vs Rayados: horario, transmisión y cómo llegan al duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

Este triunfo sigue al impresionante rally de seis carreras en la octava entrada que México Verde había logrado en el cierre de la fase de grupos para vencer 10-7 a los Leones, despojándolos de su invicto y sentando las bases para este cruce decisivo.