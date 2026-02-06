América vs Rayados: horario, transmisión y cómo llegan al duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

/ 6 febrero 2026
    América vs Rayados: horario, transmisión y cómo llegan al duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX
    En la serie de cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados de Monterrey logró eliminar a América tras imponerse 3-2 en el marcador global, con un gol de Germán Berterame en tiempo de compensación. FOTO: ESPECIAL

Ambos se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la fecha, con los dos equipos obligados a sumar para escalar posiciones en la tabla general

El duelo entre Club América y Rayados de Monterrey se perfila como uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada del Clausura 2026.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para escalar posiciones en la tabla general y consolidarse rumbo a la Liguilla.

América arriba al compromiso con un arranque irregular.

Tras cuatro jornadas, suma cinco puntos y se ubica en la novena posición de la clasificación.

El equipo dirigido por André Jardine ha mostrado orden defensivo, pero todavía busca mayor contundencia en el último tercio de la cancha.

Jugar en casa representa una oportunidad clave para reencontrarse con la victoria y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Por su parte, Rayados de Monterrey llega con siete unidades y colocado en el sexto lugar de la tabla general.

El conjunto regiomontano ha mostrado mayor regularidad colectiva y pretende aprovechar este partido para mantenerse en la parte alta y confirmar su condición de candidato al título.

El encuentro se disputará este sábado a las 9 de la noche, con transmisión por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 5 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX

La actividad del sábado arranca con el duelo entre Toluca y Cruz Azul a las 5 de la tarde en el Estadio Nemesio Díez. Ambos equipos buscan regularidad para afianzarse en zona de clasificación.

El partido se podrá ver por Azteca 7, FOX One y ViX Premium.

A la misma hora, Querétaro recibe a León en un compromiso directo en la parte media-baja de la tabla. La transmisión será por FOX One.

Más tarde, a las 7 de la noche, Atlas enfrenta a Pumas en un choque entre dos equipos con aspiraciones de escalar posiciones. Este encuentro tendrá señal por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

En ese mismo horario, Pachuca se mide ante FC Juárez, con los Tuzos buscando mantenerse en puestos de Liguilla y los fronterizos sumar para no rezagarse. La transmisión será por FOX One.

