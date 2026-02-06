América vs Rayados: horario, transmisión y cómo llegan al duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

El duelo entre Club América y Rayados de Monterrey se perfila como uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada del Clausura 2026.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para escalar posiciones en la tabla general y consolidarse rumbo a la Liguilla.

América arriba al compromiso con un arranque irregular.

Tras cuatro jornadas, suma cinco puntos y se ubica en la novena posición de la clasificación.

TE PUEDE INTERESAR: Atlético de Madrid inscribe a Obed Vargas para los Playoffs de la Champions League

El equipo dirigido por André Jardine ha mostrado orden defensivo, pero todavía busca mayor contundencia en el último tercio de la cancha.

Jugar en casa representa una oportunidad clave para reencontrarse con la victoria y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Por su parte, Rayados de Monterrey llega con siete unidades y colocado en el sexto lugar de la tabla general.

El conjunto regiomontano ha mostrado mayor regularidad colectiva y pretende aprovechar este partido para mantenerse en la parte alta y confirmar su condición de candidato al título.

El encuentro se disputará este sábado a las 9 de la noche, con transmisión por Canal 5, TUDN y ViX Premium.