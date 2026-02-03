México suma doble triunfo en la Serie del Caribe con victorias de Tomateros y Charros
Ambos se impusieron este martes ante Panamá y Puerto Rico, respectivamente, y mantienen a México en la pelea por las semifinales de la Serie del Caribe 2026
En la continuación de la Serie del Caribe 2026, que se celebra del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Béisbol en Jalisco, los dos representativos mexicanos consiguieron victorias importantes, consolidándose en la pelea por acceder a las semifinales del torneo interclubes más prestigioso del béisbol caribeño.
Tomateros vence a Panamá
Los Tomateros de Culiacán, compitiendo como México Verde, lograron su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026 al imponerse por 2–1 a los Federales de Chiriquí de Panamá.
El abridor cubano Odrisamer Despaigne fue clave desde la lomita, guiando al pitcheo mexicano con una actuación sólida y respaldado por un oportuno sencillo productor de Rodolfo Amador en la primera entrada que resultó decisivo.
Este resultado coloca a México Verde con marca de 1–1, manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar a las semifinales en la ronda de todos contra todos.
Charros le gana a Puerto Rico
En el otro duelo relevante de ayer por la noche, los Charros de Jalisco, representando a México Rojo, se impusieron con autoridad por 3–0 a la selección puertorriqueña de los Cangrejeros de Santurce.
La novena jalisciense mostró una defensa eficiente y un pitcheo consistente para mantener la blanca en el marcador, consolidando una victoria que también los coloca con récord de 1–1 en la fase de grupos.
Con estos resultados en la Serie del Caribe 2026, México Verde y México Rojo continúan en la contienda por uno de los cuatro boletos a las semifinales del torneo, que reúne a los mejores equipos de las ligas invernales del Caribe.