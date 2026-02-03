México suma doble triunfo en la Serie del Caribe con victorias de Tomateros y Charros

En la continuación de la Serie del Caribe 2026, que se celebra del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Béisbol en Jalisco, los dos representativos mexicanos consiguieron victorias importantes, consolidándose en la pelea por acceder a las semifinales del torneo interclubes más prestigioso del béisbol caribeño.

Tomateros vence a Panamá

Los Tomateros de Culiacán, compitiendo como México Verde, lograron su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026 al imponerse por 2–1 a los Federales de Chiriquí de Panamá.

El abridor cubano Odrisamer Despaigne fue clave desde la lomita, guiando al pitcheo mexicano con una actuación sólida y respaldado por un oportuno sencillo productor de Rodolfo Amador en la primera entrada que resultó decisivo.

Este resultado coloca a México Verde con marca de 1–1, manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar a las semifinales en la ronda de todos contra todos.