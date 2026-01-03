Venezuela se queda sin beisbol: suspenden la LVBP tras la captura de Nicolás Maduro

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) anunció la suspensión del Round Robin y la pausa indefinida de su actividad a partir de este sábado 3 de enero, en medio del complejo escenario político y de seguridad que atraviesa el país.

La decisión se produjo luego de que se informara la detención de Nicolás Maduro tras una operación encabezada por Estados Unidos.

La directiva de la liga explicó que la medida responde a la imposibilidad de garantizar las condiciones mínimas de logística y seguridad para equipos, jugadores, cuerpo técnico y aficionados, ante la escalada de tensión registrada en distintas regiones del país.

De acuerdo con versiones oficiales, los clubes que participan en la postemporada fueron notificados para regresar a sus ciudades sede y mantenerse a la espera de nuevas indicaciones.

Por ahora, no existe una fecha definida para la reanudación del torneo, ya que la LVBP evaluará el panorama día a día.