Venezuela se queda sin beisbol: suspenden la LVBP tras la captura de Nicolás Maduro

Béisbol
/ 3 enero 2026
    La LVBP suspendió el béisbol profesional en Venezuela ante la crisis política y de seguridad que estalló tras la captura de Nicolás Maduro. FOTO: ESPECIAL

La LVBP detuvo el Round Robin y la postemporada tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos, en medio de una crisis de seguridad en Venezuela

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) anunció la suspensión del Round Robin y la pausa indefinida de su actividad a partir de este sábado 3 de enero, en medio del complejo escenario político y de seguridad que atraviesa el país.

La decisión se produjo luego de que se informara la detención de Nicolás Maduro tras una operación encabezada por Estados Unidos.

La directiva de la liga explicó que la medida responde a la imposibilidad de garantizar las condiciones mínimas de logística y seguridad para equipos, jugadores, cuerpo técnico y aficionados, ante la escalada de tensión registrada en distintas regiones del país.

De acuerdo con versiones oficiales, los clubes que participan en la postemporada fueron notificados para regresar a sus ciudades sede y mantenerse a la espera de nuevas indicaciones.

Por ahora, no existe una fecha definida para la reanudación del torneo, ya que la LVBP evaluará el panorama día a día.

La suspensión se da en una etapa clave del calendario, cuando el Round Robin define a los equipos que disputarán la final del campeonato.

La interrupción deja en pausa una de las competencias deportivas más importantes del país y genera incertidumbre sobre el cierre de la temporada.

Mientras tanto, la liga se mantiene atenta a la evolución de los acontecimientos y adelantó que cualquier actualización será comunicada de manera oficial conforme existan condiciones para retomar la actividad.

Temas


Detenciones

Localizaciones


Caracas

Personajes


Nicolás Maduro

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

