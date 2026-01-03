México se divide por Maduro: condenas, respaldo y celebraciones tras acción de EU

CDMX.- La comunidad política mexicana comenzó a reaccionar luego de que el gobierno de Estados Unidos encabezó una serie de ataques en Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro. A través de redes sociales y pronunciamientos oficiales, legisladores, ministros y dirigentes partidistas expresaron posturas encontradas sobre el hecho.

Entre quienes se manifestaron se encuentran la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo; la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama; y el senador Gerardo Fernández Noroña. En contraste, la senadora del PAN Lilly Téllez y el vicecoordinador panista en San Lázaro, Héctor Saúl Téllez, celebraron la detención.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, condenó la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de Maduro. Señaló que se trata de una violación al derecho internacional y a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, y recordó que la política exterior mexicana se rige por la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

Castillo indicó que el Senado acompaña la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha insistido en que los conflictos internacionales deben resolverse por vías políticas y diplomáticas, y exhortó a la Organización de las Naciones Unidas a asumir su papel para preservar la paz en el continente.

Por su parte, la ministra Lenia Batres expresó su respaldo a la postura del Ejecutivo federal y manifestó su rechazo a lo que calificó como una violación a la soberanía venezolana. En redes sociales, la integrante de la SCJN sostuvo que debe respetarse la Carta de las Naciones Unidas y restituirse la paz regional.

Las declaraciones se dieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su gobierno ejecutó una operación a gran escala en Venezuela y capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, versión que Caracas ha rechazado al denunciar una agresión extranjera.

El senador Gerardo Fernández Noroña fue uno de los primeros legisladores en pronunciarse y calificó a Maduro como “prisionero de guerra”. En mensajes difundidos en X, sostuvo que la captura representa una grave agresión contra una nación hermana y una violación a la independencia y soberanía de Venezuela.

El legislador recordó posturas previas en defensa del gobierno venezolano y reiteró su rechazo a cualquier intervención militar extranjera en América Latina.

En contraste, la senadora Lilly Téllez celebró la detención de Maduro y la calificó como un golpe contra lo que llamó una “dictadura narco-terrorista”. Afirmó que se trata de un hecho histórico que abre una esperanza tanto para Venezuela como para México.