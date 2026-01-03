Cierre de infarto en la NFL: lo que está en juego en la Semana 18 rumbo a los Playoffs

Con duelos divisionales, escenarios de Playoffs y hasta la pelea por la primera selección del Draft, la Semana 18 de la NFL concentra algunos de los partidos más cargados de tensión del calendario. La AFC vive un cierre especialmente dramático, con títulos divisionales y la localía en juego hasta el último domingo. En la AFC Sur, el choque entre Titans de Tennessee y Jaguars de Jacksonville define al campeón divisional. Tennessee llega con ligero repunte y con la misión de arruinarle la fiesta a su rival directo, mientras que Jacksonville carga con la presión de cerrar una temporada sólida sin margen de error. El otro frente lo protagonizan Colts de Indianapolis y Texans de Houston: los Colts, ya eliminados, apostarán por el novato Riley Leonard, mientras que Houston necesita ganar y esperar un tropiezo de Jaguars para quedarse con la división. TE PUEDE INTERESAR: AEL Limassol arranca 2026 con triunfo 1-0 ante Ethnikos Achnas, con Ochoa como figura

En la NFC Este, Cowboys de Dallas visitan a Giants de New York en un duelo marcado por el Draft. Nueva York pelea por asegurar la primera selección global, mientras que Dallas, sin nada en juego, busca cerrar con inercia positiva y permitir que figuras clave se muestren de cara a su futuro contractual. Otro foco está en el Chiefs–Raiders, con Chiefs de Kansas City visitando a Raiders de Las Vegas. Para Las Vegas, perder mantiene viva la opción del primer pick, mientras que del lado de Kansas City el partido podría marcar uno de los últimos capítulos en la carrera de Travis Kelce. La pelea por el sembrado número uno de la AFC pasa por Denver, donde Broncos de Denver reciben a Chargers de Los Angeles. Los Broncos controlan su destino y buscan asegurar la localía total en playoffs, mientras que los Chargers juegan con una siembra volátil que puede cambiar drásticamente según el resultado. Finalmente, el cierre dominical ofrece un clásico de alto voltaje: Ravens de Baltimore contra Steelers de Pittsburgh, con el título de la AFC Norte y un boleto a playoffs en juego.