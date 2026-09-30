White Sox barren a Astros, agravan su pesadilla en Playoffs y van contra Guardians

Los White Sox de Chicago firmaron una de las primeras grandes sacudidas de los Playoffs de la MLB 2026. Con triunfo de 7-3 sobre los Astros de Houston en el Juego 2 de la Serie de Comodín de la Liga Americana, Chicago completó la barrida 2-0 en Daikin Park y avanzó a la Serie Divisional, donde enfrentará a los Guardians de Cleveland. La eliminación profundizó una estadística negativa para Houston: los Astros llegaron a nueve derrotas consecutivas como locales en Postemporada, una racha que se remonta a 2023. El golpe es mayor para una franquicia acostumbrada a dominar octubre y que en 2026 alcanzó los Playoffs como campeón del Oeste de la Americana pese a terminar la campaña regular con marca de 81-81.

Chicago tomó el control del segundo juego desde la primera entrada. Hunter Brown permitió cuatro carreras y fue retirado después de 36 lanzamientos, obligando a Houston a remar contracorriente. Los Astros reaccionaron con cuadrangulares de Jeremy Peña, Cam Smith y José Altuve para acercarse 4-3, pero nunca lograron completar la remontada. El batazo decisivo llegó en la sexta entrada. Chase Meidroth conectó un jonrón de tres carreras que volvió a abrir la ventaja de los White Sox y silenció a Daikin Park. Houston, además, terminó la serie sin hit en nueve turnos con corredores en posición de anotar, una falla que condenó su temporada.

La barrida también tiene peso histórico para Chicago. Los White Sox no ganaban una serie de Postemporada desde 2005, precisamente cuando barrieron a Houston en la Serie Mundial para conquistar el campeonato. Esta vez volvieron a imponerse con autoridad: ganaron 6-3 el primer duelo y repitieron una diferencia de cuatro carreras en el segundo. Ahora el reto será Cleveland. Los Guardians terminaron con récord de 85-77, conquistaron la División Central de la Liga Americana y descansaron en la primera ronda. Durante la temporada regular tuvieron ventaja de 7-6 sobre Chicago, por lo que la Serie Divisional apunta a ser cerrada. El Juego 1 entre White Sox y Guardians está programado para el sábado 3 de octubre en Progressive Field. La serie será al mejor de cinco encuentros y pondrá frente a frente a los dos mejores equipos de la Central de la Americana.