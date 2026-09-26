Yankees vs Red Sox: ¿cuándo y dónde ver en México el inicio de los Playoffs MLB 2026?

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    Yankees vs Red Sox: ¿cuándo y dónde ver en México el inicio de los Playoffs MLB 2026?
    Yankees y Red Sox volverán a encontrarse en una Serie de Comodines, ahora con Nueva York recibiendo todos los juegos en el Bronx. FOTO: AP

La histórica rivalidad regresa a octubre con Nueva York como local y favorito en las apuestas, aunque Boston llega dispuesto a cobrar revancha en el Bronx

La rivalidad más encendida de Grandes Ligas volverá a escena en la postemporada.

Yankees de Nueva York y Red Sox de Boston disputarán una Serie de Comodines de la Liga Americana al mejor de tres juegos, con todos los encuentros en Yankee Stadium por la ventaja de siembra de los neoyorquinos.

El Juego 1 está programado para el martes 29 de septiembre; el segundo será el miércoles 30 y, si es necesario, habrá un tercero el jueves 1 de octubre.

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Para México, la Postemporada completa mediante Canal 5, Canal 9 y ViX, aunque la señal específica del Yankees-Red Sox aún no está confirmada, sin embargo, se podría transmitir por FOX y FOX One.

Nueva York aseguró el primer Comodín de la Americana tras quedarse sin opciones de arrebatarle el Este a Tampa Bay.

Los Yankees llegan al último juego de campaña con marca de 93-68 y el derecho de albergar toda la serie. Además, ganaron 7-6 la serie particular de temporada regular ante Boston.

Los Red Sox amarraron el quinto sembrado de la Americana al derrotar 4-3 a los Cubs de Chicago en el primer juego de la doble cartelera del viernes.

Boston llega con registro de 87-74 y protagonizó una remontada notable: arrancó 32-46 y terminó asegurando boleto a octubre. Ahora buscará revancha después de caer 2-1 ante los Yankees en la Serie de Comodines de 2025.

Las apuestas colocan a Nueva York como favorito. DraftKings abrió la serie con Yankees en -170 y Boston en +140.

El mercado del total de juegos también se inclinó ligeramente a que termine en dos encuentros, con el “under 2.5” en -115.

Los pronósticos no son unánimes. SportsBettingDime proyecta a los Yankees ganando en tres juegos, mientras NESN apuesta por una sorpresa de Boston también en el tercero.

Bleacher Report se inclina igualmente por Nueva York en tres, apoyándose en la profundidad de su rotación.

Con antecedentes recientes, localía para los Bombarderos del Bronx y una temporada regular decidida por apenas un juego en el cara a cara, Yankees-Red Sox aparece como una de las series más atractivas del arranque de los Playoffs MLB 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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