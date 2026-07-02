Bellingham emociona al detenerse con periodista en silla de ruedas y enviar un mensaje de solidaridad con Venezuela

La importancia del compromiso atrajo a decenas de medios de comunicación internacionales. Entre ellos se encontraba Manu Gutiérrez , quien, pese a desplazarse en silla de ruedas , acudió al estadio con el objetivo de obtener las reacciones de los futbolistas ingleses tras la victoria.

El triunfo inglés, conseguido con mucho sufrimiento, aseguró el pase de los dirigidos por Gareth Southgate a la siguiente ronda, donde se medirán este domingo a México en uno de los partidos más esperados de los octavos de final.

La clasificación de Inglaterra a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Después de vencer 2-1 a República Democrática del Congo en el Estadio de Atlanta, Jude Bellingham protagonizó un gesto que rápidamente se volvió viral al detenerse para atender a Manu Gutiérrez , un periodista venezolano con parálisis cerebral que cubría el encuentro desde la zona mixta.

En un video difundido por el propio comunicador en sus redes sociales se observa cómo intenta entrevistar a los jugadores mientras abandonaban la zona mixta. Sin embargo, la mayoría de los integrantes del conjunto inglés continuó su camino sin detenerse.

La historia cambió cuando apareció Jude Bellingham.

El mediocampista del Real Madrid escuchó que quien lo llamaba era un periodista venezolano, frenó su recorrido y se acercó para atenderlo, convirtiéndose en el único futbolista de Inglaterra que se detuvo para responder preguntas.

ENVÍA MENSAJE A GENTE DE VENEZUELA

Además de conceder unos minutos al reportero, Bellingham aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano, afectado recientemente por una serie de terremotos.

”Mucho ánimo para todos en Venezuela y mucho cariño también.”

Las palabras del futbolista fueron recibidas con emoción por el periodista y rápidamente comenzaron a compartirse en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron tanto el gesto de cercanía del jugador como su sensibilidad para dedicar unas palabras a quienes atraviesan momentos difíciles.

La actitud del mediocampista inglés fue ampliamente elogiada por usuarios de distintas partes del mundo, quienes resaltaron que, mientras la mayoría de sus compañeros continuó su camino hacia el autobús del equipo, Bellingham decidió detenerse para brindar unos minutos de atención y empatía.

Ahora, tras asegurar su boleto a los octavos de final, Inglaterra pondrá toda su atención en el duelo frente a México, un encuentro que promete ser uno de los más atractivos de la ronda eliminatoria del Mundial de 2026, con Jude Bellingham como la principal figura del conjunto europeo.