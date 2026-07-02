Entrenadores que dejaron su cargo tras el Mundial 2026: la lista crece tras las eliminaciones

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    Entrenadores que dejaron su cargo tras el Mundial 2026: la lista crece tras las eliminaciones
    La Copa Mundial 2026 ya suma siete cambios en los banquillos de selecciones nacionales, con salidas derivadas de eliminaciones, renuncias y contratos concluidos.

Al menos siete entrenadores han dejado sus selecciones durante la Copa Mundial 2026 por despidos, renuncias o fin de contrato

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha dejado resultados inesperados, eliminaciones sorpresivas y partidos de alta intensidad, sino también una serie de cambios en los cuerpos técnicos de diversas selecciones nacionales. Conforme avanza el torneo, varias federaciones han decidido concluir los procesos de sus entrenadores, ya sea por despidos, renuncias o por la finalización de sus contratos al concluir la participación de sus equipos.

Hasta el momento, al menos siete directores técnicos han dejado sus cargos como consecuencia de los resultados obtenidos durante el Mundial en un torneo que ha incrementado la presión sobre los estrategas y ha acelerado la renovación de distintos proyectos deportivos.

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SEBASTIÁN BECCACECE DEJA LA SELECCIÓN DE ECUADOR

Uno de los movimientos más recientes ocurrió tras la eliminación de Ecuador en los dieciseisavos de final.

El técnico argentino Sebastián Beccacece anunció oficialmente su salida luego de que la selección ecuatoriana fuera derrotada 2-0 por México, resultado que puso fin a su participación en la Copa Mundial.

De acuerdo con la información difundida, el contrato del entrenador expiró automáticamente al concluir el encuentro, por lo que finalizó su vínculo con la federación ecuatoriana.

$!GR3154. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/06/2026.- El seleccionador de Ecuador Sebastian Beccacece dirige este martes, en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador, en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez
GR3154. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/06/2026.- El seleccionador de Ecuador Sebastian Beccacece dirige este martes, en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador, en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez José Méndez / EFE

MARCELO BIELSA RENUNCIA TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY

Otra de las salidas que mayor impacto ha generado es la de Marcelo Bielsa al frente de Uruguay.

El entrenador argentino presentó su salida después de que la selección uruguaya quedara eliminada de manera anticipada durante la fase de grupos del torneo, resultado que puso fin a su proyecto con la escuadra charrúa.

La eliminación de Uruguay fue considerada una de las principales sorpresas de la primera ronda del Mundial.

$!GR6105. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona este viernes, un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco
GR6105. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona este viernes, un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco Francisco Guasco / EFE

RONALD KOEMAN CONCLUYE SU CICLO CON PAÍSES BAJOS

La selección de Países Bajos también iniciará un nuevo proceso técnico tras la salida de Ronald Koeman.

El estratega dejó el cargo luego de que la denominada “Naranja Mecánica” fuera eliminada por Marruecos en la tanda de penales de los dieciseisavos de final.

Con ese resultado concluyó el ciclo del entrenador neerlandés al frente de la selección nacional.

$!KANSAS CITY (United States), 26/06/2026.- Netherlands' head coach Ronald Koeman looks on before the FIFA World Cup 2026 group stage match Tunisia against Netherlands, in Kansas City, Missouri, USA, 25 June 2026. (Países Bajos; Holanda, Túnez) EFE/EPA/AMY KONTRAS
KANSAS CITY (United States), 26/06/2026.- Netherlands' head coach Ronald Koeman looks on before the FIFA World Cup 2026 group stage match Tunisia against Netherlands, in Kansas City, Missouri, USA, 25 June 2026. (Países Bajos; Holanda, Túnez) EFE/EPA/AMY KONTRAS AMY KONTRAS / EFE

TÚNEZ DESTITUYE A SABRI LAMOUCHI EN PLENA FASE DE GRUPOS

La salida más temprana registrada hasta ahora fue la del francés Sabri Lamouchi.

La federación tunecina decidió destituir al entrenador apenas después del partido inaugural del equipo en la fase de grupos, convirtiéndose en uno de los cambios más rápidos registrados durante el Mundial.

Su despido se produjo antes de que concluyera la participación de la selección africana en el torneo.

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HONG MYUNG-BO RENUNCIA A LA SELECCIÓN DE COREA DEL SUR

En el caso de Corea del Sur, el entrenador Hong Myung-Bo presentó su renuncia tras no conseguir los resultados esperados durante la primera fase del certamen.

La decisión fue comunicada a los directivos de la federación surcoreana una vez consumada la eliminación del equipo.

$!GR2241. MONTERREY (MÉXICO), 23/06/2026.- El seleccionador de Corea del Sur Hong Myung-bo habla en una rueda de prensa este martes, en Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra
GR2241. MONTERREY (MÉXICO), 23/06/2026.- El seleccionador de Corea del Sur Hong Myung-bo habla en una rueda de prensa este martes, en Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra MIGUEL SIERRA / EFE

STEVE CLARKE FINALIZA SU ETAPA CON ESCOCIA

La eliminación de Escocia en la fase de grupos también marcó el cierre del ciclo de Steve Clarke.

El estratega concluyó su gestión luego de haber logrado regresar a la selección escocesa a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, aunque el equipo no consiguió avanzar a la siguiente ronda.

Con ello terminó uno de los procesos más prolongados del futbol escocés en los últimos años.

$!MIAMI (United States), 23/06/2026.- Scotland's head coach Steve Clarke attends the press conference of Scotland one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium in Miami, Florida, USA, 23 June 2026. (Brasil) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
MIAMI (United States), 23/06/2026.- Scotland's head coach Steve Clarke attends the press conference of Scotland one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium in Miami, Florida, USA, 23 June 2026. (Brasil) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

MIROSLAV KOUBEK DEJA EL BANQUILLO DE CHEQUIA

La Selección de Chequia también iniciará una nueva etapa tras la salida de Miroslav Koubek.

El entrenador dejó el cargo después de que su equipo concluyera la fase de grupos con un balance de dos derrotas y un empate, resultados que impidieron su clasificación a la ronda eliminatoria.

$!GR4329. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/06/2026.- El entrenador de República Checa, Miroslav Koubek (d), reacciona este miércoles, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez
GR4329. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/06/2026.- El entrenador de República Checa, Miroslav Koubek (d), reacciona este miércoles, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez José Méndez / EFE
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EL MUNDIAL 2026 ACELERA LA RENOVACIÓN DE PROYECTOS DEPORTIVOS

Conforme avanza la fase de eliminación directa, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como uno de los torneos con mayor número de cambios en los banquillos de las selecciones participantes.

Las eliminaciones tempranas, el incumplimiento de objetivos y la presión por obtener mejores resultados han provocado la conclusión de diversos proyectos deportivos, incluso en selecciones que llegaron al torneo con expectativas de competir por las primeras posiciones del ranking internacional o de disputar el campeonato.

La lista de entrenadores que han dejado sus cargos podría incrementarse conforme concluya la participación de más selecciones en la fase final del torneo, mientras las distintas federaciones comienzan a planear el siguiente ciclo internacional rumbo a futuras competencias oficiales.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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