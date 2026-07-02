$!Entrenadores que dejaron su cargo tras el Mundial 2026: la lista crece tras las eliminaciones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha dejado resultados inesperados, eliminaciones sorpresivas y partidos de alta intensidad, sino también una serie de cambios en los cuerpos técnicos de diversas selecciones nacionales. Conforme avanza el torneo, varias federaciones han decidido concluir los procesos de sus entrenadores, ya sea por despidos, renuncias o por la finalización de sus contratos al concluir la participación de sus equipos. Hasta el momento, al menos siete directores técnicos han dejado sus cargos como consecuencia de los resultados obtenidos durante el Mundial en un torneo que ha incrementado la presión sobre los estrategas y ha acelerado la renovación de distintos proyectos deportivos.

SEBASTIÁN BECCACECE DEJA LA SELECCIÓN DE ECUADOR Uno de los movimientos más recientes ocurrió tras la eliminación de Ecuador en los dieciseisavos de final. El técnico argentino Sebastián Beccacece anunció oficialmente su salida luego de que la selección ecuatoriana fuera derrotada 2-0 por México, resultado que puso fin a su participación en la Copa Mundial. De acuerdo con la información difundida, el contrato del entrenador expiró automáticamente al concluir el encuentro, por lo que finalizó su vínculo con la federación ecuatoriana.

MARCELO BIELSA RENUNCIA TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY Otra de las salidas que mayor impacto ha generado es la de Marcelo Bielsa al frente de Uruguay. El entrenador argentino presentó su salida después de que la selección uruguaya quedara eliminada de manera anticipada durante la fase de grupos del torneo, resultado que puso fin a su proyecto con la escuadra charrúa. La eliminación de Uruguay fue considerada una de las principales sorpresas de la primera ronda del Mundial.

RONALD KOEMAN CONCLUYE SU CICLO CON PAÍSES BAJOS La selección de Países Bajos también iniciará un nuevo proceso técnico tras la salida de Ronald Koeman. El estratega dejó el cargo luego de que la denominada “Naranja Mecánica” fuera eliminada por Marruecos en la tanda de penales de los dieciseisavos de final. Con ese resultado concluyó el ciclo del entrenador neerlandés al frente de la selección nacional.

TÚNEZ DESTITUYE A SABRI LAMOUCHI EN PLENA FASE DE GRUPOS La salida más temprana registrada hasta ahora fue la del francés Sabri Lamouchi. La federación tunecina decidió destituir al entrenador apenas después del partido inaugural del equipo en la fase de grupos, convirtiéndose en uno de los cambios más rápidos registrados durante el Mundial. Su despido se produjo antes de que concluyera la participación de la selección africana en el torneo.

HONG MYUNG-BO RENUNCIA A LA SELECCIÓN DE COREA DEL SUR En el caso de Corea del Sur, el entrenador Hong Myung-Bo presentó su renuncia tras no conseguir los resultados esperados durante la primera fase del certamen. La decisión fue comunicada a los directivos de la federación surcoreana una vez consumada la eliminación del equipo.

STEVE CLARKE FINALIZA SU ETAPA CON ESCOCIA La eliminación de Escocia en la fase de grupos también marcó el cierre del ciclo de Steve Clarke. El estratega concluyó su gestión luego de haber logrado regresar a la selección escocesa a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, aunque el equipo no consiguió avanzar a la siguiente ronda. Con ello terminó uno de los procesos más prolongados del futbol escocés en los últimos años.

MIROSLAV KOUBEK DEJA EL BANQUILLO DE CHEQUIA La Selección de Chequia también iniciará una nueva etapa tras la salida de Miroslav Koubek. El entrenador dejó el cargo después de que su equipo concluyera la fase de grupos con un balance de dos derrotas y un empate, resultados que impidieron su clasificación a la ronda eliminatoria.

EL MUNDIAL 2026 ACELERA LA RENOVACIÓN DE PROYECTOS DEPORTIVOS Conforme avanza la fase de eliminación directa, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como uno de los torneos con mayor número de cambios en los banquillos de las selecciones participantes. Las eliminaciones tempranas, el incumplimiento de objetivos y la presión por obtener mejores resultados han provocado la conclusión de diversos proyectos deportivos, incluso en selecciones que llegaron al torneo con expectativas de competir por las primeras posiciones del ranking internacional o de disputar el campeonato. La lista de entrenadores que han dejado sus cargos podría incrementarse conforme concluya la participación de más selecciones en la fase final del torneo, mientras las distintas federaciones comienzan a planear el siguiente ciclo internacional rumbo a futuras competencias oficiales.

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