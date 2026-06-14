Tras ser ignorado por Estados Unidos para el Mundial 2026, Diego Luna ya se siente mexicano

La ausencia del futbolista en la lista final presentada por Mauricio Pochettino habría sido un factor determinante para que Luna considere la posibilidad de realizar el llamado One Time Switch , mecanismo que permite a ciertos jugadores cambiar de representación internacional bajo las reglas de la FIFA.

El futuro internacional de Diego Luna podría dar un giro inesperado. El joven mediocampista de Real Salt Lake , una de las promesas más destacadas de la MLS, reconoció que está abierto a evaluar sus opciones luego de quedar fuera de la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026 , situación que ha reactivado las especulaciones sobre una posible incorporación a la Selección Mexicana .

Durante una entrevista en el podcast Chicos Tóxicos, el mediocampista dejó clara su postura sobre el tema y envió un mensaje que no pasó desapercibido ni en México ni en Estados Unidos.

“Para mí se trata de quién me dará la mejor oportunidad de jugar a nivel internacional”, declaró Luna, quien cuenta con raíces mexicanas y pasaporte mexicano, además de la nacionalidad estadounidense.

Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que el jugador mantiene abiertas todas las posibilidades respecto a su futuro en selecciones nacionales. En caso de recibir un proyecto atractivo y oportunidades reales de participación, el Tricolor podría convertirse en una alternativa concreta.

La posibilidad de cambiar de federación no sería un caso aislado. En años recientes, futbolistas como Brian Gutiérrez, Richard Ledezma y Édgar Castillo han protagonizado procesos similares, tomando decisiones basadas en sus oportunidades deportivas y proyección internacional.

A sus 20 años, Luna ya se ha consolidado como uno de los talentos más prometedores de la MLS gracias a su creatividad, capacidad para romper líneas, visión de juego y facilidad para llegar al área rival. Estas características lo convierten en un perfil atractivo para una Selección Mexicana que busca rejuvenecer y fortalecer su mediocampo de cara a los próximos ciclos mundialistas.

Además, su condición de jugador con doble nacionalidad facilita cualquier eventual cambio de representación, por lo que una posible convocatoria mexicana dependería principalmente del interés deportivo y del proyecto que pueda ofrecerle la Federación Mexicana de Futbol.

Por ahora, la decisión permanece abierta. Mientras tanto, el nombre de Diego Luna comienza a ganar fuerza entre los aficionados mexicanos, quienes ven en él a un futbolista con potencial para aportar talento y profundidad a una generación que busca consolidarse en el escenario internacional.

¿QUIÉN ES DIEGO LUNA?

Diego Ángel Luna nació el 7 de septiembre de 2003 en Sunnyvale, California, y posee ascendencia mexicana por parte de su familia. Inició su formación en las categorías juveniles del San Jose Earthquakes antes de incorporarse a la academia del Barcelona Residency Academy en Arizona.