Finalissima 2026: fecha, hora y transmisión del enfrentamiento entre Argentina y España

Fútbol Internacional
/ 18 diciembre 2025
    Finalissima 2026: fecha, hora y transmisión del enfrentamiento entre Argentina y España
    Argentina y España protagonizarán la Finalissima 2026 en el Estadio Lusail de Qatar, en un duelo de campeones que servirá como antesala del Mundial. FOTO: ESPECIAL

Argentina y España, campeones de América y Europa, se enfrentarán en la Finalissima 2026 en Qatar, en un partido que servirá como termómetro rumbo a la Copa del Mundo

La Finalissima 2026 ya tiene todos sus detalles confirmados y promete ser uno de los partidos internacionales más atractivos del calendario previo al Mundial.

Argentina, campeona de la Copa América 2024 y vigente monarca del mundo, se medirá ante España, campeona de la Eurocopa 2024, en un choque que reúne a dos potencias del futbol mundial.

El encuentro se disputará el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, en Qatar, escenario que albergó la final del Mundial 2022.

TE PUEDE INTERESAR: Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1

El silbatazo inicial está programado para las 12 del mediodía, tiempo del centro de México, permitiendo que la afición mexicana pueda seguir el partido en un horario estelar.

La Finalissima es un torneo oficial organizado de manera conjunta por UEFA y Conmebol, que enfrenta a los campeones vigentes de Europa y Sudamérica, retomando la tradición de los duelos intercontinentales de selecciones.

En esta edición, el partido adquiere un valor especial al disputarse apenas unos meses antes de la Copa del Mundo 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Argentina llegará a Qatar con un proceso consolidado bajo la dirección de Lionel Scaloni, respaldado por una generación que ha marcado época.

La presencia de Lionel Messi, junto a futbolistas como Julián Álvarez y otros referentes del plantel, mantiene a la Albiceleste como uno de los equipos más temidos a nivel internacional.

España, por su parte, afrontará la Finalissima como una oportunidad para confirmar su regreso a la élite mundial.

Tras conquistar la Eurocopa 2024, el conjunto ibérico ha renovado su identidad con una mezcla de talento joven y experiencia, encabezada por futbolistas como Lamine Yamal, que se perfilan como protagonistas del ciclo mundialista.

El choque entre Argentina y España promete un contraste de estilos: la intensidad, jerarquía y experiencia sudamericana frente al orden, la posesión y el juego asociativo del futbol europeo.

Más allá del trofeo, el partido servirá como una prueba de alto nivel para ambos equipos en la recta final de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

La Finalissima 2026 se perfila así como un espectáculo imperdible, con dos selecciones campeonas, un escenario mundialista y la mirada puesta en lo que será la gran cita del futbol internacional.

Temas


Copa América
Eurocopa
Futbol internacional

Localizaciones


Doha

Personajes


Lionel Messi
Lamine Yamal

Organizaciones


Selección Argentina de Futbol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

