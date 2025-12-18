Finalissima 2026: fecha, hora y transmisión del enfrentamiento entre Argentina y España

La Finalissima 2026 ya tiene todos sus detalles confirmados y promete ser uno de los partidos internacionales más atractivos del calendario previo al Mundial.

Argentina, campeona de la Copa América 2024 y vigente monarca del mundo, se medirá ante España, campeona de la Eurocopa 2024, en un choque que reúne a dos potencias del futbol mundial.

El encuentro se disputará el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, en Qatar, escenario que albergó la final del Mundial 2022.

El silbatazo inicial está programado para las 12 del mediodía, tiempo del centro de México, permitiendo que la afición mexicana pueda seguir el partido en un horario estelar.

La Finalissima es un torneo oficial organizado de manera conjunta por UEFA y Conmebol, que enfrenta a los campeones vigentes de Europa y Sudamérica, retomando la tradición de los duelos intercontinentales de selecciones.

En esta edición, el partido adquiere un valor especial al disputarse apenas unos meses antes de la Copa del Mundo 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.