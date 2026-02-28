Mexicana Regina Tarín sorprende en la Arena CDMX y gana en su debut en UFC México 2026

28 febrero 2026
    Mexicana Regina Tarín sorprende en la Arena CDMX y gana en su debut en UFC México 2026
    Regina Tarín cosechó la victoria por decisión unánime ante Ernesta Kareckaitė en UFC Fight Night México 2026, evento celebrado en la Arena CDMX, donde la mexicana debutó con récord invicto de 8-0. FOTO: X/PARAMOUNT+

Con solo tres días de aviso, la mexicana de 21 años venció por decisión unánime a Ernesta Kareckaitė en UFC Fight Night México 2026, manteniendo su invicto (8-0)

La Arena CDMX fue escenario de una de las historias más destacadas de UFC Fight Night México 2026: el debut triunfal de Regina Tarín en la Ultimate Fighting Championship.

Con apenas tres días de haber sido anunciada en la cartelera, la mexicana de 21 años respondió con una actuación madura y estratégica para imponerse por decisión unánime a Ernesta Kareckaitė, en combate pactado en las 130 libras.

Desde el primer asalto, Tarín dejó claro que no estaba en la jaula solo para cumplir. Mostró un boxeo técnico, combinaciones precisas y buen manejo de la distancia, neutralizando los intentos ofensivos de su rival.

TE PUEDE INTERESAR: México mantiene viva la Copa del Mundo de Clavados: Conade logra que World Aquatics acepte reprogramarla

Aunque Kareckaitė consiguió un derribo al cierre del segundo round, la mexicana trabajó con inteligencia desde la lona, evitó daño significativo y logró recomponer la pelea para el tercer episodio, donde volvió a dominar con su golpeo.

Las tarjetas reflejaron lo visto en el octágono durante UFC Fight Night México 2026: victoria clara para Regina Tarín, quien mantiene así su invicto profesional y mejora su marca a 8-0 en artes marciales mixtas.

En su esquina estuvo Adrián Luna Martinetti, pieza clave en la estrategia que le permitió controlar los momentos más complejos del combate.

El triunfo adquiere mayor relevancia por el contexto. Hace apenas meses, Tarín estuvo cerca de firmar con la WWE; sin embargo, decidió concentrarse en su carrera dentro de las MMA.

Su apuesta comienza a dar resultados inmediatos: debutó en la empresa líder del deporte y lo hizo ante el público mexicano, consolidándose como una de las jóvenes promesas a seguir dentro del roster femenil de UFC.

Con este resultado en la Arena CDMX, Regina Tarín no solo sumó una victoria más a su récord, sino que envió un mensaje claro en la división: está lista para competir al más alto nivel.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

