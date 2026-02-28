Mexicana Regina Tarín sorprende en la Arena CDMX y gana en su debut en UFC México 2026

La Arena CDMX fue escenario de una de las historias más destacadas de UFC Fight Night México 2026: el debut triunfal de Regina Tarín en la Ultimate Fighting Championship.

Con apenas tres días de haber sido anunciada en la cartelera, la mexicana de 21 años respondió con una actuación madura y estratégica para imponerse por decisión unánime a Ernesta Kareckaitė, en combate pactado en las 130 libras.

Desde el primer asalto, Tarín dejó claro que no estaba en la jaula solo para cumplir. Mostró un boxeo técnico, combinaciones precisas y buen manejo de la distancia, neutralizando los intentos ofensivos de su rival.

