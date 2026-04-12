Brandon Valenzuela: ¿qué se siente dar el primer jonrón en las Grandes Ligas?

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Deportes
/ 12 abril 2026
    Brandon Valenzuela: ¿qué se siente dar el primer jonrón en las Grandes Ligas?
    El mexicano Brandon Valenzuela, de los Azulejos de Toronto, pegó su primer jonrón, algo que desató la emoción en general, por ser un joven recién llegado de ligas menores. FOTO: AP

El catcher mexicano de los Azulejos tocó el cielo y dedicó su primer tablazo de vuelta entera a su madre; el joven tomó por casualidad el lugar del ‘Capitán’ Kirk

Brandon Valenzuela, receptor mexicano y novato en Grandes Ligas, vivió una noche inolvidable al conectar su primer cuadrangular en MLB, un batazo que no solo significó un momento personal histórico, sino que también impulsó la victoria de los Azulejos de Toronto 10-4 sobre los Mellizos de Minnesota.

Pero lo que hace más impactante su hazaña es el contexto: Valenzuela no estaba destinado a vivir este momento todavía. Su llamado llegó de golpe, tras la lesión del catcher titular y figura mexicana Alejandro Kirk, un jugador del que cualquiera sentiría el peso al tener que reemplazarlo. Y aun así, Brandon respondió como si hubiera esperado toda su vida por esa oportunidad.

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Con la emoción desbordada tras su hazaña en el Rogers Centre, de Toronto, Valenzuela confesó en entrevista con Hazel Mae de Sportsnet que la pelota de su primer jonrón no se quedará con él: su destino está claro y tiene nombre propio. Será para su madre, el regalo más especial posible para el día más importante de su carrera.

“Fue perfecto”, describió el sonorense, quien aseguró que su swing fue tan limpio que ni siquiera sintió el contacto con la pelota. El estadio se rindió ante él y la conexión con la afición fue inmediata: el joven receptor pasó de ser un sustituto a convertirse en el protagonista de la noche.

Y no fue cualquier batazo. Su cuadrangular fue una línea brutal que salió disparada a 111.4 mph, convirtiéndose en el jonrón más fuerte de Toronto en toda la temporada 2026. La conexión llegó en la cuarta entrada, frente al lanzador Simeon Woods Richardson, a quien Brandon admitió conocer apenas por reportes de scouting.

El impacto fue doble: además de su poder, Valenzuela también mostró madurez detrás del plato. Tuvo que manejar a lanzadores experimentados como Patrick Corbin, a quien ni siquiera conocía personalmente antes de ese juego. Aun así, se apoyó en preparación previa, videos y comunicación directa con el staff.

“Tuvimos mucha comunicación entre entradas... vi videos y hablé con Drew Butera para estar en la misma página”, explicó el mexicano, evidenciando que su éxito no fue casualidad, sino resultado de trabajo silencioso y mentalidad profesional.

La historia de Valenzuela en Toronto comenzó por necesidad, pero rápidamente se está convirtiendo en una oportunidad de oro. El receptor fue llamado desde Triple-A Buffalo Bisons para cubrir la ausencia de Kirk, quien sufrió una lesión en el pulgar tras recibir un foul tip en un duelo ante los White Sox de Chicago, situación que incluso podría requerir cirugía.

En ese contexto, el sonorense cargó con una responsabilidad enorme: suplir a un catcher de élite, uno de los rostros del equipo y referente mexicano en la MLB. Y lo hizo sin titubeos. Valenzuela, quien se convirtió en el mexicano número 153 en debutar en Grandes Ligas, no solo respondió... brilló.

“No creo que pueda dormir hoy”, confesó aún con la adrenalina encima, tratando de procesar que en una sola noche pasó de ser un llamado de emergencia a convertirse en el héroe de una remontada.

Hoy, Brandon Valenzuela no solo celebra un cuadrangular. Celebra lo que significa estar listo cuando llega el momento, cumplirle a su equipo y escribir su nombre en el escenario más grande. Su historia apenas empieza, pero ya dejó una frase implícita en el diamante: reemplazar a Alejandro Kirk no es fácil... pero él no vino a pedir permiso, vino a quedarse.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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