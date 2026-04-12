Henderson en modo bestia: el joven de Orioles enciende la MLB con poder descomunal

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Deportes
/ 12 abril 2026
    Henderson en modo bestia: el joven de Orioles enciende la MLB con poder descomunal
    Gunnar Henderson, de los Baltimore Orioles, es uno de los bateadores que están rompiendo la liga; la juventud imponiendo en Grandes Ligas. FOTO: AP

El infielder se alza con el liderato de cuadrangulares de la Liga, uno más que todos los que ha conectado el resto de los miembros de su equipo

El arranque de la temporada 2026 ha tenido un nombre propio en Baltimore: Gunnar Henderson. El infielder de los Orioles ha comenzado encendido, confirmando que su talento no es promesa, sino realidad. Con su madero en llamas, el joven pelotero se ha convertido en la principal amenaza ofensiva del equipo y en uno de los bateadores más temidos del inicio de campaña.

Henderson ya presume 6 cuadrangulares, cifra con la que no solo comanda a los Orioles, sino que también comparte el liderato de toda la liga junto a figuras como Yordan Álvarez y Jordan Walker. Su producción resulta todavía más impactante al considerar que el resto de los jugadores de Baltimore apenas suman 5 jonrones combinados, lo que deja claro quién está cargando la ofensiva.

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Más allá de los batazos largos, Henderson también está marcando diferencia con su consistencia en momentos clave. Actualmente lidera a su equipo con 12 carreras impulsadas, mientras que su línea ofensiva refleja su impacto: promedio de bateo de .246 y un sólido OPS de .962, números que lo colocan como el motor absoluto del lineup.

Incluso en los juegos donde no logra volarse la barda, Henderson encuentra la forma de contribuir. En un duelo reciente, aunque no conectó cuadrangular, pegó un doblete clave que terminó siendo determinante para la victoria de Baltimore, confirmando que su influencia va mucho más allá de los jonrones.

La explosión ofensiva de Henderson ya se siente como una auténtica “fiesta jonronera” en Camden Yards, pero también ha puesto a toda la MLB a observarlo con atención. Su impacto no solo levanta a la afición, sino que también inspira a sus compañeros y eleva la competitividad interna del equipo.

Con este ritmo, el futuro inmediato de Gunnar Henderson luce brillante. Si mantiene la salud y el nivel, todo apunta a que esta temporada podría ser la confirmación definitiva de que Baltimore tiene una superestrella lista para dominar la liga durante muchos años.

SOBRESALIENTE EN EL CLÁSCO MUNDIAL

En el más reciente Clásico Mundial de Beisbol, Gunnar Henderson dejó claro que su talento también pesa en escenarios de máxima presión. Aunque no fue el jugador más mediático del torneo, sí mostró madurez y una presencia ofensiva importante dentro del lineup, respondiendo con turnos competitivos y sin verse intimidado por el nivel del pitcheo internacional.

Henderson destacó por su disciplina en el plato y su capacidad de hacer ajustes, algo que ya es una marca registrada en su estilo. En varios momentos del torneo se le vio trabajando conteos largos y obligando a los lanzadores rivales a exponerse, aportando valor incluso cuando no conectaba de hit.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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