Bravos sientan a su estrella Ronald Acuña Jr.; sus números han bajado de manera alarmante

“Obviamente, ha estado presionándose demasiado”, explicó el estratega, quien también señaló que Acuña ha comenzado a perseguir más lanzamientos fuera de la zona de strike y ha dejado de conseguir la cantidad de bases por bolas que normalmente forman parte de su juego.

La medida llega en medio de un complicado regreso a la actividad para Acuña, quien no ha conseguido recuperar su mejor versión ofensiva después de superar una distensión de grado 1 en el tendón de la corva izquierda. Weiss explicó que el objetivo es ayudar al pelotero a “ralentizar el juego” y reducir la presión que él mismo se ha impuesto en el plato.

Los Bravos de Atlanta decidieron dejar a Ronald Acuña Jr. fuera de la alineación titular para el último encuentro de la serie ante los Dodgers de Los Ángeles , una decisión que el mánager Walt Weiss describió como un “día de descanso mental” para el jardinero venezolano.

Los números respaldan la preocupación del cuerpo técnico. En sus últimas 36 apariciones al plato, Acuña suma apenas tres hits y tres bases por bolas, con un promedio de .188, un OPS de .614 y un fWAR de -0.4. Su producción está muy lejos de lo que acostumbró a ofrecer como una de las grandes estrellas de la MLB.

Para el enfrentamiento ante los Dodgers, Mike Yastrzemski ocupó el jardín derecho y apareció en la alineación para enfrentar al japonés Yoshinobu Yamamoto. La intención de Atlanta es que el descanso sea temporal y que Acuña vuelva al lineup para la próxima serie contra los Rockies de Colorado.

Un regreso complicado tras la lesión

Acuña estuvo fuera de acción desde el 10 de junio hasta finales de julio debido a la lesión en el tendón de la corva izquierda. Desde su regreso, el venezolano ha tenido dificultades para mantener la consistencia que lo caracteriza.

En 121 apariciones al plato desde el 27 de julio, registra una línea ofensiva de .188/.248/.366, con seis cuadrangulares y 13 carreras impulsadas. Aunque sus métricas de Statcast todavía muestran una destacada capacidad para generar velocidad de salida y hacer contacto, la producción de sus batazos se ha desplomado.

El mal momento también se ha reflejado en sus números generales de 2026. En 81 partidos, batea .228, con 13 jonrones, 35 carreras impulsadas y 18 bases robadas. La cifra está considerablemente por debajo de su promedio de carrera, situado en .284.

UNA JUGADA QUE AUMENTÓ LA PRESIÓN

La situación de Acuña se complicó todavía más después de una jugada polémica en el encuentro anterior frente a los Dodgers. Shohei Ohtani convirtió un sencillo en doble luego de una aparente vacilación del venezolano en el jardín derecho.

Weiss salió en defensa de su jugador y explicó que Acuña intentó realizar el lanzamiento hacia primera base, pero no encontró cobertura. A pesar de la explicación, la acción aumentó la atención sobre el momento que atraviesa el jardinero.

El mánager dejó claro que sentar a Acuña no representa un castigo ni significa que haya perdido su puesto como titular. Por el contrario, se trata de una estrategia para ayudarlo a recuperar confianza y manejar mejor la carga física y mental después de su lesión.

La temporada también ha sido complicada para los Bravos, que han sufrido numerosas bajas y han obligado a sus principales figuras a asumir una mayor responsabilidad. En ese contexto, Atlanta confía en que darle un día fuera del terreno permita a Acuña despejar la mente, recuperar su ritmo y regresar con mayor confianza.