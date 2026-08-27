Caso Jed York: revelan video del arresto; ¿lo sancionará la NFL?

El caso Jed York pasó de los tribunales de Ohio al escrutinio de la NFL. Aunque el propietario principal de los 49ers de San Francisco resolvió los cargos menores derivados de su arresto, Roger Goodell confirmó el 26 de agosto que la liga revisa lo ocurrido bajo su política de conducta personal. Hasta este 27 de agosto de 2026 no se había anunciado una sanción. La difusión del video policial y la ausencia del directivo en la reunión de dueños en Atlanta mantuvieron el episodio en la agenda del futbol americano. ¿Por qué arrestaron a Jed York? York fue detenido el domingo 23 de agosto en East Palestine, Ohio, durante un operativo del grupo contra la trata de personas del valle de Mahoning.

Según el informe policial citado por medios estadounidenses, respondió a un anuncio encubierto de servicios sexuales y utilizó el nombre de “Joe”.

Los agentes sostienen que acordó pagar 160 dólares y acudió a un parque de casas móviles. Las imágenes difundidas el miércoles muestran cuando los policías lo sacan de un vehículo rentado y lo esposan. Los cargos divulgados no incluyen trata de personas. ¿Qué cargos enfrentó y cuál fue la sentencia? La acusación inicial relacionada con prostitución fue modificada a alteración del orden público mediante un acuerdo con la fiscalía. Se mantuvo la de posesión de instrumentos delictivos, referida al teléfono utilizado para concertar el encuentro. El lunes 24, York presentó una declaración de “no contest” ante ambos cargos. En Ohio, esta figura no equivale a declararse culpable: admite los hechos de la acusación y permite al juez resolver e imponer una sentencia. Recibió un día de cárcel por cada delito, a cumplir simultáneamente, con el tiempo detenido acreditado; pagó 1,150 dólares en multas y completó un curso en línea. Los 160 dólares incautados quedaron destinados al grupo que realizó el operativo. El fiscal Vito Abruzzino explicó a ESPN que el acuerdo era habitual para esos cargos y para alguien sin antecedentes de ese tipo de conducta. Los 49ers señalaron que el asunto legal estaba resuelto y declinaron ampliar sus comentarios.

El futuro de Jed York en la NFL La política también abarca a propietarios y directivos, a quienes exige un estándar superior. El antecedente de Jim Irsay muestra que puede haber castigo: en 2014 recibió seis partidos de suspensión y una multa de 500 mil dólares tras declararse culpable de conducir bajo los efectos de sustancias.

Eso no anticipa el resultado de York. Robert Kraft no recibió sanción de la liga por su caso de 2019, cuyos cargos fueron retirados después de que un tribunal invalidó las grabaciones policiales. Mientras se define la revisión, Al Guido representó a San Francisco en Atlanta. Kyle Shanahan aseguró que el episodio no ha afectado las operaciones deportivas. El entrenador aclaró que York ya pasaba el verano en Ohio y no había acudido al campamento del equipo antes de su detención. York asumió el control cotidiano de la franquicia en 2008 y se convirtió en propietario principal en 2024.