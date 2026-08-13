Brent Headrick, el desconocido que se convirtió en el nuevo brazo de hierro de los Yankees

La temporada 2026 está convirtiendo a Brent Headrick en una de las grandes revelaciones del bullpen de los Yankees de Nueva York. El zurdo que llegó a la organización prácticamente sin hacer ruido se ha transformado en uno de los brazos más utilizados y confiables de Aaron Boone. Headrick ya escribió su nombre en los libros de récords de la franquicia. Con 52 apariciones sin permitir carrera, estableció una nueva marca de los Yankees, superando el registro que existía hasta esta campaña. El dato adquiere todavía mayor relevancia porque lo consiguió en apenas 120 partidos disputados por Nueva York.

La hazaña es todavía más llamativa por el punto de partida del pitcher. Los Yankees reclamaron a Headrick de la lista de waivers de los Minnesota Twins el 11 de febrero de 2025, en una operación que en ese momento difícilmente podía considerarse una de las grandes adquisiciones de la organización.

Ahora, poco más de un año después, aquel movimiento se ha convertido en una auténtica ganga para los Bombarderos. Headrick pasó de ser una pieza de profundidad a convertirse en uno de los relevistas fundamentales para Aaron Boone, especialmente en situaciones en las que el partido exige apagar incendios. Hasta el 13 de agosto, Headrick suma 62 apariciones y mantiene una efectividad de 1.47, números que explican por qué Boone ha recurrido a él una y otra vez. Además, acumula 76 ponches en 61.1 entradas, mientras su WHIP se mantiene alrededor de 1.11, de acuerdo con las cifras manejadas en los reportes de la campaña. Su trabajo no se limita a entrar cuando el partido está decidido. El zurdo se ha convertido en un recurso para momentos de alta presión y ha demostrado una capacidad notable para salir de situaciones complicadas sin permitir que los corredores heredados lleguen al plato. La transformación de Headrick comenzó mucho antes de convertirse en protagonista del bullpen. Fue seleccionado por los Minnesota Twins en la novena ronda del Draft de 2019, procedente de Illinois State University, y tuvo que recorrer un camino complicado antes de establecerse en las Grandes Ligas. Su debut en MLB llegó hasta 2023, cuando apareció en 14 partidos con Minnesota. Aquella primera experiencia estuvo lejos de ser brillante: terminó con una efectividad de 6.31 en 25.2 entradas. Dos años después, su carrera parecía lejos de convertirse en una historia de éxito.

ENTONCES APARECIÓ NUEVA YORK Cuando los Yankees lo reclamaron de waivers en febrero de 2025, la organización comenzó a trabajar en una transformación que terminaría cambiando su carrera. En lugar de verlo como un abridor ocasional o un pitcher que podía desempeñarse en diferentes roles, el equipo apostó por desarrollar definitivamente su perfil como relevista. El cambio exigió una preparación completamente diferente. Como abridor, un pitcher debe administrar su energía pensando en varias entradas y una cantidad considerable de lanzamientos. Como relevista, la prioridad cambia: máxima intensidad, pocas entradas y capacidad para repetir esfuerzos con mucha mayor frecuencia. Headrick aceptó esa nueva realidad y modificó su entrenamiento. Su preparación comenzó a orientarse hacia sesiones más explosivas y frecuentes, con el objetivo de estar listo para lanzar apenas unos cuantos bateadores, pero hacerlo en numerosas ocasiones durante la temporada. El resultado ha sido espectacular. En 2025 tuvo solamente 17 apariciones con los Yankees y registró una efectividad de 3.13 en 23 entradas. En 2026, en cambio, se ha convertido en uno de los brazos más utilizados del cuerpo de relevistas. Su evolución también representa una victoria para el departamento de pitcheo de los Yankees. El equipo identificó características que otros clubes no habían explotado completamente y encontró la manera de convertirlas en una herramienta útil para el presente y, potencialmente, para los playoffs. Uno de los aspectos que más sorprende es su capacidad para mantenerse disponible. Headrick ha soportado una enorme carga de trabajo sin que su efectividad se haya desplomado, algo particularmente valioso en una temporada de 162 partidos. Su volumen de trabajo lo ha colocado entre los líderes de MLB. Al 13 de agosto, solamente Mason Fluharty, de los Toronto Blue Jays, tenía más apariciones que Headrick, con 63 frente a las 62 del zurdo de Nueva York. La posibilidad de seguir escalando en los registros históricos de los Yankees también está sobre la mesa. Scott Proctor realizó 83 apariciones en 2006, mientras que Paul Quantrill alcanzó las 86 en 2004, cifra que constituye el récord de la franquicia.