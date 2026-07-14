Cábala argentina... este color usará en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra

La FIFA confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará el encuentro con su tradicional equipación azul , luego de que fuera aceptada una petición especial presentada por la selección sudamericana para utilizar ese uniforme en uno de los partidos más esperados del campeonato.

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra está marcada por un detalle que ha despertado la ilusión entre los aficionados albicelestes: el color del uniforme.

La noticia no pasó desapercibida en Argentina, donde muchos seguidores consideran que esta camiseta está ligada a algunos de los momentos más memorables en la historia de la selección frente a Inglaterra. Para un país donde las cábalas forman parte de la cultura futbolera, el color representa mucho más que una simple elección estética.

UN UNIFORME CARGADO DE HISTORIA

La camiseta azul ocupa un lugar especial en la memoria de los aficionados argentinos por haber acompañado al equipo en dos enfrentamientos emblemáticos contra los Tres Leones.

El primero ocurrió en el Mundial de México 1986, cuando la selección encabezada por Diego Armando Maradona derrotó a Inglaterra en los cuartos de final con dos de los goles más recordados en la historia del fútbol: “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo”.

Doce años después, en Francia 1998, Argentina volvió a vestir de azul frente al conjunto inglés en los octavos de final. Aquel duelo terminó empatado tras 120 minutos y la Albiceleste consiguió el pase gracias a la tanda de penales.

En contraste, los aficionados también recuerdan que Argentina enfrentó a Inglaterra con su tradicional uniforme celeste y blanco en los Mundiales de 1966 y 2002, encuentros que terminaron con resultados desfavorables para los sudamericanos. Esa coincidencia ha fortalecido la idea de que el uniforme azul trae mejores recuerdos cuando ambos equipos se encuentran en una Copa del Mundo.

“La aprobación del uniforme azul ha generado entusiasmo entre los aficionados argentinos”, destacó el medio argentino TN al informar sobre la decisión.

LAS CÁBALAS TAMBIÉN JUEGAN SU PARTIDO

Las coincidencias no terminan con el uniforme. Los seguidores argentinos han encontrado varios elementos que alimentan el optimismo antes de la semifinal.

De acuerdo con reportes de la prensa deportiva, Argentina llegó invicta a las fases decisivas tanto en 1986 como en 1998, una situación que vuelve a repetirse en el Mundial 2026.

Además, otro detalle ha llamado la atención de los aficionados: en las campañas de 1986 y 1998, un defensor argentino marcó gol antes del enfrentamiento con Inglaterra. En esta edición, Lisandro Martínez y Cristian Romero también lograron anotar durante la fase de eliminación directa, alimentando la narrativa de las coincidencias.

Aunque estas situaciones carecen de influencia deportiva real, forman parte de las tradiciones que rodean al fútbol argentino, donde las cábalas suelen ocupar un espacio importante en la conversación previa a los partidos decisivos.

INGLATERRA MANTENDRÁ SU TRADICIONAL UNIFORME BLANCO

Mientras Argentina vestirá completamente de azul, Inglaterra jugará con su clásico uniforme blanco, tal como lo confirmó la FIFA.

Los Tres Leones ya utilizaron esta indumentaria durante los partidos frente a Noruega y la República Democrática del Congo, mientras que contra México combinaron camiseta blanca con pantalón azul para evitar coincidencias con el uniforme del equipo anfitrión.

La última ocasión en que Inglaterra enfrentó a Argentina en una fase de eliminación directa de un Mundial fue precisamente en 1998, cuando también vistió completamente de blanco antes de caer en la definición desde los once pasos.

En esta Copa del Mundo, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel únicamente recurrió a su uniforme alternativo rojo durante el compromiso de la fase de grupos frente a Panamá.

Más allá del simbolismo de los colores, la semifinal promete convertirse en un nuevo capítulo de una rivalidad histórica que ha dejado episodios inolvidables en los Mundiales y que ahora suma un ingrediente adicional con las supersticiones que acompañan al combinado argentino.