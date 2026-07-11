¿Por qué expulsaron a Embolo? Así funciona el ‘Mistaken Identity’ que cambió el Argentina vs Suiza

La expulsión de Breel Embolo encendió la polémica en el Argentina vs Suiza de los Cuartos de Final del Mundial 2026. El delantero vio la segunda amarilla después de que el VAR activara el protocolo “Mistaken Identity”, regla que permite corregir una amonestación mostrada al futbolista o equipo equivocado. La jugada ocurrió al minuto 72. Embolo cayó al disputar el balón con Leandro Paredes y el árbitro João Pinheiro interpretó una falta del argentino, por lo que lo amonestó.

La repetición mostró que el suizo comenzaba a dejarse caer antes del contacto. La amarilla a Paredes fue anulada y Embolo recibió una por simulación. Como ya estaba amonestado, se convirtió en su segunda amarilla y, por consecuencia, en tarjeta roja. ¿Qué significa Mistaken Identity en el futbol? La expresión se traduce como “identidad equivocada”. Según el protocolo de la IFAB vigente en el Mundial 2026, el VAR puede intervenir cuando el árbitro sanciona con tarjeta al jugador incorrecto. La modificación también contempla los casos en los que se penaliza al equipo equivocado, supuesto aplicado en el Argentina vs Suiza. Esto no significa que el videoarbitraje pueda revisar cualquier amarilla.

La intervención procede ante un error claro de identidad o si una segunda amonestación claramente incorrecta provoca una expulsión. La decisión final sigue en manos del árbitro central. Así, el VAR corrigió quién cometió la infracción. Suiza perdió a Embolo y quedó con 10 jugadores ante la Argentina de Lionel Messi.