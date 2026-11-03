Campeón y todo, pero Milwaukee debe decidir el futuro de cuatro elementos, entre ellos, JoJo Romero

El receso de temporada comenzó con movimientos importantes en la plantilla. Brandon Woodruff, JoJo Romero, Dustin May y Gary Sánchez quedaron en condiciones de convertirse en agentes libres, aunque sus situaciones contractuales no son exactamente iguales.

La fiesta por el histórico campeonato de la Serie Mundial 2026 apenas terminó para los Cerveceros de Milwaukee y la directiva ya tiene trabajo por delante. Después de conquistar su primer título de Grandes Ligas, la organización debe comenzar a definir qué jugadores conservará y cuáles tendrán que buscar un nuevo equipo.

La lista también incluye a Jake Bauers, uno de los protagonistas de la ofensiva durante la campaña, pero su caso tiene un giro importante: Milwaukee le presentó una oferta calificada de 23.15 millones de dólares por una temporada, por lo que todavía tiene la posibilidad de regresar si decide aceptarla.

La intención de los Brewers es conservar la mayor parte de la base que los llevó a conquistar el campeonato, aunque el mercado y las negociaciones determinarán qué tan complicado será conseguirlo.

BAUERS, EL GRAN OBJETIVO PARA RETENER

Uno de los casos que más atención genera es el de Jake Bauers. El primera base y jardinero tuvo una campaña destacada con 26 cuadrangulares en 144 partidos y fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Su producción ofensiva lo convirtió en una pieza importante para Milwaukee, que ahora intenta evitar que se marche sin recibir una compensación. La oferta calificada de 23.15 millones de dólares le da una alternativa: aceptarla y permanecer un año más o rechazarla para explorar el mercado de agentes libres. Tiene hasta el 17 de noviembre para tomar una decisión.

WOODRUFF Y ROMERO, DOS BRAZOS QUE PUEDEN MARCHARSE

Brandon Woodruff representa uno de los nombres más importantes entre los posibles movimientos. El veterano lanzador regresó después de una larga recuperación por problemas en el hombro y consiguió incorporarse al roster de la Serie Mundial, algo que meses atrás parecía complicado.

Su experiencia y capacidad para responder en partidos importantes lo convierten en una pieza atractiva para otros equipos. Sin embargo, después de nueve temporadas con Milwaukee, su futuro está abierto.

También aparece JoJo Romero, relevista zurdo que llegó mediante un cambio a mitad de campaña y terminó siendo un refuerzo importante para el bullpen. Su desempeño podría despertar interés entre organizaciones que buscan fortalecer su cuerpo de relevistas.

Dustin May ya decidió rechazar su opción mutua de 20 millones de dólares para 2027, por lo que quedó disponible para negociar con cualquier organización.

Gary Sánchez también quedó fuera de los planes contractuales inmediatos de Milwaukee, luego de que no se concretara su opción mutua de 1.75 millones de dólares. El receptor dominicano tendrá que buscar una nueva oportunidad en el mercado.

A ellos se suma el lanzador Antonio Senzatela, cuya opción de equipo por 14 millones de dólares fue rechazada por los Brewers, por lo que también quedó disponible.

CONTRERAS SE QUEDA Y MILWAUKEE PROTEGE SU JOYA

No todas las noticias representan posibles despedidas. La directiva decidió ejercer la opción de equipo de 15.5 millones de dólares para 2027 de William Contreras, una determinación que no sorprendió después de su extraordinaria postemporada.

El receptor venezolano fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, luego de convertirse en uno de los protagonistas de la conquista frente a los Rays de Tampa Bay. Su continuidad representa una noticia importante para una organización que pretende mantener su columna vertebral.

Así, los Brewers comienzan a escribir el siguiente capítulo de su historia. Después de alcanzar la cima de las Grandes Ligas, el desafío será conservar el talento suficiente para competir nuevamente por el campeonato en 2027. Defender la corona puede resultar tan complicado como conquistarla.