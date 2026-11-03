Marineros apuestan por un desconocido: Jason Kanzler, de 36 años, será su nuevo mánager

Con este nombramiento, Kanzler se convierte en el mánager número 22 en la historia de Seattle y el tercero contratado durante la gestión de Jerry Dipoto, presidente de operaciones de béisbol, quien se prepara para iniciar su duodécima temporada al frente del proyecto deportivo.

La decisión representa una apuesta importante de la directiva, que prefirió el perfil joven y la experiencia de Kanzler en el desarrollo de talento por encima de candidatos con mayor recorrido en los dugouts de las Mayores. El elegido se desempeñó durante las últimas tres temporadas como director de desarrollo de jugadores de los Cachorros de Chicago.

Los Marineros de Seattle sacudieron el mercado de las Grandes Ligas con una contratación poco convencional. Jason Kanzler, de apenas 36 años y sin experiencia previa como mánager en ningún nivel, fue elegido para tomar las riendas del equipo y encabezar un nuevo proyecto rumbo a la temporada 2027 de la MLB.

La contratación fue confirmada por la organización este martes, después de que el proceso de selección llegara a su etapa definitiva con dos candidatos: Kanzler y Joe Espada, quien dirigió a los Astros de Houston durante las últimas tres campañas.

ESPADA ERA EL CANDIDATO CON MAYOR EXPERIENCIA

La elección no fue sencilla. Seattle realizó una exhaustiva ronda de entrevistas que incluyó reuniones con integrantes del grupo propietario, directivos de operaciones deportivas y comerciales, además del cuerpo técnico de Grandes Ligas.

Espada parecía tener ventaja por su trayectoria. Durante tres temporadas estuvo al frente de Houston, con un balance de 256 victorias y 229 derrotas, además de dos participaciones en playoffs. Sin embargo, la directiva terminó inclinándose por la visión de Kanzler.

Otro nombre que estuvo en la conversación fue Rocco Baldelli, exmánager de los Mellizos de Minnesota, quien actualmente trabaja como asistente especial en la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Baldelli se retiró del proceso por motivos familiares.

Kanzler no llegó de la nada al mundo del béisbol. Fue seleccionado por los Mellizos de Minnesota en la ronda 20 del Draft de 2013, aunque su carrera como jugador profesional solamente llegó hasta Clase A fuerte.

Después de colgar los spikes, comenzó a construir su trayectoria desde otra perspectiva. En 2019 se incorporó a los Astros de Houston como coach de bateo de Ligas Menores y posteriormente fue promovido a coordinador de bateo de la organización.

En 2022 llegó al cuerpo técnico de Grandes Ligas de Houston, donde trabajó como asistente de bateo y formó parte del equipo que conquistó la Serie Mundial de ese año bajo el mando de Dusty Baker. En enero de 2024 asumió la dirección de desarrollo de jugadores de los Cachorros, responsabilidad que desempeñó hasta su contratación por Seattle.

UNA APUESTA DESPUÉS DEL FRACASO DE 2026

El nuevo mánager tendrá una responsabilidad importante: recuperar a una organización que viene de una temporada muy complicada. Los Marineros terminaron la campaña 2026 con marca de 76 victorias y 86 derrotas, resultado que los dejó fuera de los playoffs, después de haber estado a un triunfo de llegar a la Serie Mundial en 2025, cuando perdieron el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Toronto.

El equipo decidió separar sus caminos de Dan Wilson inmediatamente después del último encuentro de la temporada. Su salida abrió la puerta para buscar un perfil diferente, capaz de modificar algunas de las estructuras que no funcionaron durante la campaña.

Kanzler tendrá además un lugar particular entre los dirigentes de las Mayores: con 36 años, será el segundo mánager más joven de MLB, solamente detrás de Blake Butera, de 34, quien dirige a los Nacionales de Washington.

La decisión de Seattle confirma que Dipoto está dispuesto a correr riesgos para cambiar el rumbo de la franquicia. En lugar de elegir a un estratega probado como Espada, prefirió confiar en un hombre cuya principal fortaleza está en la formación de peloteros, la comunicación y el análisis del juego.

El gran reto será demostrar que sus conocimientos fuera del terreno pueden traducirse en resultados dentro de él. Seattle busca dejar atrás la decepción de 2026 y volver a competir por el campeonato de la Liga Americana, pero ahora tendrá que hacerlo con un mánager que debutará en una responsabilidad para la que nunca ha tenido experiencia previa.