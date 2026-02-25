Revelan que ‘El Mencho’ ya tenía boletos para el Mundial 2026

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han emergido versiones sobre la presunta adquisición de entradas para la Copa del Mundo 2026, torneo que se celebrará en conjunto en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

Según la columna periodística de Óscar Balderas, colaborador del diario Milenio especializado en seguridad y crimen organizado, una fuente de alto nivel confirmó que el capo habría conseguido boletos para los partidos mundialistas que se disputarán en México, especialmente los cuatro encuentros programados en el Estadio Akron de Guadalajara.

La información, publicada originalmente el 5 de diciembre de 2025 bajo el título “El Mencho tiene boletos para el Mundial”, apunta a que el líder del CJNG utilizó sus contactos para asegurar varias entradas, las cuales planeaba regalar como obsequio o premio a aliados en el ámbito político y empresarial.

Balderas también señaló que, en ese mismo contexto, autoridades mexicanas habrían solicitado a sus contrapartes en Estados Unidos evitar acciones de captura o abatimiento contra El Mencho durante 2026, con el argumento de que una operación de ese tipo podría desatar violencia que afectara las sedes mundialistas en territorio mexicano.