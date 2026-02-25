Revelan que ‘El Mencho’ ya tenía boletos para el Mundial 2026

    Revelan que ‘El Mencho’ ya tenía boletos para el Mundial 2026
    El Estadio Akron será una de las sedes del Mundial 2026 en México, ciudad donde, según la versión periodística, ‘El Mencho’ habría asegurado boletos para los encuentros. FOTO: ESPECIAL

Óscar Balderas, columnista de Milenio, aseguró que el líder del CJNG habría conseguido entradas para partidos en Guadalajara, presuntamente con la intención de regalarlas a aliados políticos y empresariales

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han emergido versiones sobre la presunta adquisición de entradas para la Copa del Mundo 2026, torneo que se celebrará en conjunto en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

Según la columna periodística de Óscar Balderas, colaborador del diario Milenio especializado en seguridad y crimen organizado, una fuente de alto nivel confirmó que el capo habría conseguido boletos para los partidos mundialistas que se disputarán en México, especialmente los cuatro encuentros programados en el Estadio Akron de Guadalajara.

La información, publicada originalmente el 5 de diciembre de 2025 bajo el título “El Mencho tiene boletos para el Mundial”, apunta a que el líder del CJNG utilizó sus contactos para asegurar varias entradas, las cuales planeaba regalar como obsequio o premio a aliados en el ámbito político y empresarial.

TE PUEDE INTERESAR: Pachuca será sede del campamento de Sudáfrica para el Mundial 2026 en México

Balderas también señaló que, en ese mismo contexto, autoridades mexicanas habrían solicitado a sus contrapartes en Estados Unidos evitar acciones de captura o abatimiento contra El Mencho durante 2026, con el argumento de que una operación de ese tipo podría desatar violencia que afectara las sedes mundialistas en territorio mexicano.

Este señalamiento se ha replicado en diversos medios tras la muerte del capo el 22 de febrero de 2026, y ha generado debate sobre la seguridad rumbo al torneo, así como sobre el papel que organizaciones criminales podrían intentar jugar en eventos de gran visibilidad internacional.

La Copa del Mundo 2026 será una de las ediciones más grandes de la historia de la FIFA, con múltiples partidos en México, incluido el juego inaugural en el Estadio Azteca en Ciudad de México.

Guadalajara, sede de varios encuentros, es una de las plazas que más expectación genera en el país, tanto por el turismo deportivo como por el operativo de seguridad que se implementará en los próximos meses.

