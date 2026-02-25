Mexicanos en Europa y Conference League: horarios y dónde ver a Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Julián Araujo y Mateo Chávez en la Vuelta

En México, la actividad de la UEFA Europa League y la Conference League concentra la atención este jueves, ya que cuatro futbolistas nacionales, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Julián Araujo y Mateo Chávez, encaran los partidos de Vuelta con sus respectivos clubes.

Con horarios programados entre las 11:45 de la mañana y las 2 de la tarde y transmisión por ESPN y Disney+, la jornada europea ofrece un seguimiento puntual al desempeño, o posible ausencia, de los representantes tricolores en el cierre de sus eliminatorias continentales.

Jorge Sánchez y su primer gran reto europeo con el PAOK

El lateral mexicano afronta una posible noche clave en su nueva etapa en Grecia. El PAOK cayó 1-2 en la Ida ante el Celta, por lo que el global está 1-2 y obliga al conjunto helénico a remontar en casa para seguir en la UEFA Europa League.

El partido se disputa a las 2 de la tarde y la incógnita pasa por los minutos que pueda recibir Sánchez, quien se quedó en la banca en la Ida, y se incorporó recientemente al club. Su presencia en un duelo de eliminación directa representaría su primer gran escaparate continental con la institución.