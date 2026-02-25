Mexicanos en Europa y Conference League: horarios y dónde ver a Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Julián Araujo y Mateo Chávez en la Vuelta
Así se pueden seguir en vivo los partidos de PAOK, Fenerbahçe, Celtic y AZ Alkmaar en los torneos continentales, con foco en la participación, o ausencia, de los futbolistas aztecas
En México, la actividad de la UEFA Europa League y la Conference League concentra la atención este jueves, ya que cuatro futbolistas nacionales, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Julián Araujo y Mateo Chávez, encaran los partidos de Vuelta con sus respectivos clubes.
Con horarios programados entre las 11:45 de la mañana y las 2 de la tarde y transmisión por ESPN y Disney+, la jornada europea ofrece un seguimiento puntual al desempeño, o posible ausencia, de los representantes tricolores en el cierre de sus eliminatorias continentales.
Jorge Sánchez y su primer gran reto europeo con el PAOK
El lateral mexicano afronta una posible noche clave en su nueva etapa en Grecia. El PAOK cayó 1-2 en la Ida ante el Celta, por lo que el global está 1-2 y obliga al conjunto helénico a remontar en casa para seguir en la UEFA Europa League.
El partido se disputa a las 2 de la tarde y la incógnita pasa por los minutos que pueda recibir Sánchez, quien se quedó en la banca en la Ida, y se incorporó recientemente al club. Su presencia en un duelo de eliminación directa representaría su primer gran escaparate continental con la institución.
Edson Álvarez y la baja sensible del Fenerbahçe
El mediocampista mexicano atraviesa un momento complicado. El Fenerbahçe perdió 0-3 en la Ida frente al Nottingham Forest y necesita una remontada histórica en la Vuelta, encuentro programado a las 2 de la tarde.
Sin embargo, reportes indican que Álvarez no estaría disponible por lesión y podría estar fuera varias semanas, lo que reduce considerablemente la presencia mexicana en este compromiso. Su ausencia pesa en un equipo que requiere equilibrio y recuperación en medio campo para intentar revertir el global adverso.
Julián Araujo ante el desafío europeo con el Celtic
El defensor mexicano vive una etapa de adaptación en Escocia y podría sumar minutos en un partido determinante. El Celtic cayó 1-4 en la Ida ante el Stuttgart, dejando el global 1-4 antes de la Vuelta, partido donde fue titular el lateral azteca.
Araujo ha comenzado a tener participación reciente con el club y la expectativa es si el cuerpo técnico lo vuelve a considerar para un encuentro, mismo que se jugará a las 11:45 de la mañana y donde el equipo necesita solidez defensiva y profundidad ofensiva para intentar una remontada que luce complicada.
Mateo Chávez y la oportunidad pendiente con el AZ Alkmaar
El joven mexicano no tuvo minutos en la Ida, donde el AZ Alkmaar cayó 0-1 ante el FC Noah, por lo que el global está 0-1 en la UEFA Conference League. La Vuelta se disputará a las 2 de la tarde.
La incógnita es si Chávez será considerado en este duelo decisivo, en el que el AZ necesita al menos un gol para igualar la serie y evitar la eliminación. Su posible aparición representaría una oportunidad importante para mostrarse en competencia europea.
En México, la Europa y Conference League suele transmitirse por ESPN y Disney+.
La jornada europea coloca a cuatro futbolistas mexicanos en situaciones distintas: Jorge Sánchez busca consolidarse en Grecia; Edson Álvarez enfrenta una baja por lesión en un momento crítico; Julián Araujo aspira a sumar experiencia en un escenario adverso; y Mateo Chávez espera su oportunidad en Países Bajos.