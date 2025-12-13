Canelo Álvarez apunta a septiembre para buscar la revancha ante Terence Crawford
Eddy Reynoso detalló el plan de trabajo del equipo de Canelo rumbo a un posible regreso en septiembre
La derrota sufrida en septiembre marcó un punto de quiebre en la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez. El boxeador mexicano cayó por decisión unánime ante Terence Crawford, resultado que le costó los cinturones del CMB, AMB, FIB y OMB, además de perder el estatus de campeón indiscutido del peso supermediano. A partir de ese combate, el futuro del tapatío quedó rodeado de especulación, con versiones que apuntaban a un regreso inmediato al ring o, incluso, a una pausa prolongada.
Este martes, el tema comenzó a aclararse. Eddy Reynoso, entrenador y hombre de confianza del boxeador, ofreció detalles sobre el plan que se ha trazado para los próximos meses. En entrevista con TV Azteca, el estratega descartó una pelea en mayo y confirmó que el equipo apostará por una vuelta en septiembre, mes que ya se ha vuelto habitual en el calendario del pugilista jalisciense.
Reynoso explicó que la decisión responde a la necesidad de un periodo de descanso tras una etapa exigente, tanto física como mentalmente. El revés ante Crawford obligó a replantear la ruta, pero no cambió el objetivo principal del equipo: buscar una nueva oportunidad frente al estadounidense. Lejos de pensar en rivales alternativos, el entorno de Álvarez mantiene la mira puesta en la revancha.
Las declaraciones del entrenador fueron retomadas por la revista The Ring, medio especializado que suele tener acceso directo a los protagonistas del boxeo de élite. Ahí, Reynoso fue claro al señalar que el deseo del mexicano es volver a enfrentar a Crawford y hacerlo en septiembre, con una preparación distinta y el aprendizaje que dejó el combate anterior.
“Canelo quiere la revancha contra Crawford. Queremos hacerla en septiembre, ese es el objetivo. Descansaremos en mayo y volveremos en septiembre”, señaló el entrenador, marcando así los tiempos del plan.
De concretarse, el segundo enfrentamiento entre ambos boxeadores se perfila como uno de los eventos más relevantes del año en el boxeo profesional. El primer combate generó expectativa por el cruce entre dos campeones consolidados, y su desenlace dejó abierta la conversación sobre ajustes tácticos y posibles escenarios en una nueva pelea.
Por ahora, Saúl Álvarez se mantendrá alejado del cuadrilátero durante la primera mitad del año. El equipo confía en que la pausa permitirá regresar con mayor claridad y enfoque. Septiembre aparece en el horizonte como la fecha clave para intentar revertir el resultado que cambió su posición en la división y redefinir el siguiente capítulo de su carrera.