Canelo Álvarez apunta a septiembre para buscar la revancha ante Terence Crawford

La derrota sufrida en septiembre marcó un punto de quiebre en la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez. El boxeador mexicano cayó por decisión unánime ante Terence Crawford, resultado que le costó los cinturones del CMB, AMB, FIB y OMB, además de perder el estatus de campeón indiscutido del peso supermediano. A partir de ese combate, el futuro del tapatío quedó rodeado de especulación, con versiones que apuntaban a un regreso inmediato al ring o, incluso, a una pausa prolongada.

Este martes, el tema comenzó a aclararse. Eddy Reynoso, entrenador y hombre de confianza del boxeador, ofreció detalles sobre el plan que se ha trazado para los próximos meses. En entrevista con TV Azteca, el estratega descartó una pelea en mayo y confirmó que el equipo apostará por una vuelta en septiembre, mes que ya se ha vuelto habitual en el calendario del pugilista jalisciense.

Reynoso explicó que la decisión responde a la necesidad de un periodo de descanso tras una etapa exigente, tanto física como mentalmente. El revés ante Crawford obligó a replantear la ruta, pero no cambió el objetivo principal del equipo: buscar una nueva oportunidad frente al estadounidense. Lejos de pensar en rivales alternativos, el entorno de Álvarez mantiene la mira puesta en la revancha.