Carrera 5K y 1K infantil del Colegio de Contadores de Saltillo: conoce fecha, ruta, premios e inscripciones

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    Carrera 5K y 1K infantil del Colegio de Contadores de Saltillo: conoce fecha, ruta, premios e inscripciones
    Los participantes recibirán playera DryFit, medalla, número, chip de cronometraje y kit de recuperación; además, podrán participar en una rifa al finalizar. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Con un cupo cercano a 500 corredores, la edición 2026 ofrecerá categorías para adultos y una carrera infantil, además de premios en efectivo

Saltillo se prepara para correr en familia con el 5K y 1K infantil del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, una competencia que este año llega a su décimo séptima edición en la distancia de adultos y a la undécima edición de la carrera infantil.

Durante la rueda de prensa para presentar la edición 2026, la presidenta del Colegio, Leydy Verónica Antonio Hernández, invitó a corredores experimentados, aficionados y familias a sumarse a la carrera, que se realizará el domingo 30 de agosto a las 8:00 horas, con salida y meta en las instalaciones del organismo, ubicadas en Jesús Acuña Narro 550, en la colonia República Poniente.

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“Los invitamos a todos a esta justa. Queremos unir tanto a nuestros asociados como al público en general y mostrar las acciones que hacemos desde el Colegio en pro de la salud”, señaló la presidenta.

$!La presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, Leydy Verónica Antonio Hernández, invitó a corredores y familias a participar en la edición 2026.
La presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, Leydy Verónica Antonio Hernández, invitó a corredores y familias a participar en la edición 2026. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La competencia tendrá una distancia de 5 kilómetros para adultos y un 1K infantil, con categorías para las ramas varonil y femenil, además de la categoría para socios del Colegio. El recorrido de 5K tendrá como uno de sus principales atractivos el paso por la Ruta Recreativa, donde los participantes cubrirán alrededor de cuatro kilómetros antes de regresar a las instalaciones del Colegio.

El costo de inscripción será de 300 pesos y el cupo está limitado a alrededor de 500 corredores, por lo que los organizadores hicieron un llamado a no dejar el registro para el último momento, ante la posibilidad de que los folios se agoten antes de la entrega de kits.

$!Los participantes recibirán playera DryFit, medalla, número, chip de cronometraje y kit de recuperación; además, podrán participar en una rifa al finalizar.
Los participantes recibirán playera DryFit, medalla, número, chip de cronometraje y kit de recuperación; además, podrán participar en una rifa al finalizar. FOTO: GO TIME

Los participantes recibirán una playera DryFit conmemorativa, número de corredor, chip de cronometraje, medalla de participación y kit de recuperación, que incluirá hidratación y fruta. Además, todos los inscritos tendrán derecho a participar en una rifa que se realizará al concluir las carreras.

La premiación también será uno de los incentivos para los participantes. En las categorías de 5K, el primer lugar recibirá 2 mil 500 pesos, el segundo mil 800 y el tercero mil pesos. En la categoría infantil, los premios serán de 500, 400 y 300 pesos para los tres primeros lugares.

La entrega de kits se realizará el sábado 29 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo. Los corredores deberán presentar su folio de inscripción para recibir su playera y número.

$!El Colegio de Contadores Públicos de Saltillo presentó los detalles de su tradicional carrera 5K y 1K infantil, que se realizará el 30 de agosto.
El Colegio de Contadores Públicos de Saltillo presentó los detalles de su tradicional carrera 5K y 1K infantil, que se realizará el 30 de agosto. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Las inscripciones están disponibles en línea a través de GoTime y Boletópolis, además de las instalaciones del Colegio.

Más allá de la competencia, los organizadores destacaron que la carrera busca convertirse en una actividad para convivir en familia y promover hábitos saludables. La invitación está abierta tanto a quienes buscan competir por un lugar en el podio como a quienes apenas comienzan a participar en carreras atléticas.

“Queremos que esta sea una mañana donde padres, hijos y la sociedad de Saltillo convivan en un ambiente seguro y entusiasta. Esta es una carrera para todos, desde el atleta experimentado para el 5K hasta los más pequeños en el 1K infantil”, explicó la secretaria del Colegio, Mariana Macías Moncada.

Por su parte, Edgar Omar Puente Montes, director del Instituto Estatal del Deporte, destacó que la carrera también puede ser una puerta de entrada para quienes buscan comenzar a practicar deporte.

“Buscamos que participen corredores de alto rendimiento, pero también aquel ciudadano que busca empezar en esta vida activa dentro de las carreras atléticas que cada domingo se llevan a cabo en nuestra ciudad”, comentó.

Puente Montes recordó que Saltillo tuvo más de un centenar de carreras atléticas el año pasado y proyecta superar esa cifra durante 2026, por lo que consideró que eventos como el 5K del Colegio pueden ayudar a que más personas se incorporen a la actividad física.

Además, compartió su experiencia como participante de la edición anterior y destacó el recorrido por la Ruta Recreativa.

$!La carrera tendrá salida y meta en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo y recorrerá parte de la Ruta Recreativa.
La carrera tendrá salida y meta en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo y recorrerá parte de la Ruta Recreativa. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

“La verdad es que una fiesta que se vive y se disfruta”, señaló al recordar la competencia del año pasado.

Con el antecedente de una ciudad que cada año suma más carreras atléticas, el Colegio de Contadores Públicos de Saltillo busca que su 5K y 1K infantil sea nuevamente una mañana de convivencia, deporte y participación familiar.

La cita es el 30 de agosto. La invitación está hecha: ponerse los tenis, reunir a la familia y salir a correr.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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