Cecilia Lee denuncia racismo tras ganar oro y plata para México: ¿qué ocurrió?

La medalla de Cecilia Lee para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 quedó eclipsada por un ataque racista. La taekwondoína fue llamada “surcoreana” y su nacionalidad quedó entre comillas en una publicación que provocó la intervención del Comité Olímpico Mexicano (COM) y una disculpa. La polémica comenzó tras la final de poomsae tradicional individual femenil del sábado 25 de julio. La guatemalteca María Alejandra Higueros ganó el oro con 8.530 puntos y Lee obtuvo la plata con 8.390.

Al celebrar el resultado, la página deportiva Liga Nacional GT aseguró que México había llevado a una coreana, remató con la frase “ni así pudieron” y se refirió a la tricolor como la “mexicana”.

El mensaje fue eliminado ante las críticas. La cuenta no representa a la Federación Nacional de Taekwondo de Guatemala ni al Comité Olímpico Guatemalteco. Tampoco hay evidencia de que Higueros participara en la publicación o la respaldara. ¿QUÉ RESPONDIÓ CECILIA LEE AL ATAQUE RACISTA? “Soy mexicana. Nací en México”, respondió Seo Hyun Cecilia Lee Kim. La deportista expresó pena y vergüenza porque el contenido proviniera de una plataforma deportiva, y advirtió que reducir una identidad a los rasgos, el apellido o la ascendencia perpetúa estereotipos y discursos excluyentes. La nacida en Monterrey y de padres coreanos afirmó que la nacionalidad se define por la historia, la cultura y el país al que se pertenece y representa, no por la apariencia. Pese a la controversia, separó a su rival del ataque y felicitó a Higueros por su merecido triunfo. El COM respaldó a Lee y rechazó cualquier expresión discriminatoria. El organismo recalcó que Cecilia representa a México con orgullo, disciplina y entrega, y pidió responsabilidad a las plataformas deportivas.

¿QUÉ DIJO LIGA NACIONAL GT EN SU DISCULPA? Ante la presión, la página se disculpó con Lee, aunque afirmó que el mensaje fue sacado de contexto y negó fines racistas. Argumentó que pretendía mostrar admiración por Corea del Sur como potencia del taekwondo y admitió que no investigó los antecedentes de la mexicana. Incluso aseguró que es “tan mexicana como el Águila Real”. El episodio opacó una actuación brillante. Cecilia no sólo obtuvo plata individual: también conquistó el oro junto con William Arroyo en el poomsae freestyle mixto, con 8.680 puntos.

Así, cerró Santo Domingo 2026 con dos medallas para México y una respuesta contundente fuera del tatami: su apellido y sus facciones no necesitan validar una mexicanidad que nunca estuvo en duda.