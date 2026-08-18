Huachicol: Defensa de los Farías Laguna revela testimonios que mencionan a Andy López Beltrán y Adán Augusto

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el abogado Epigmenio Mendieta afirmó que los testimonios forman parte del expediente de investigación y que hacen referencia a operaciones realizadas durante 2025.

La defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna confirmó que existen dos declaraciones de testigos dentro de la investigación por presunto huachicol fiscal en las que se menciona a Andy López Beltrán y al senador Adán Augusto López Hernández.

DEFENSA SEÑALA DOS TESTIMONIOS QUE MENCIONAN A ANDY LÓPEZ BELTRÁN

Mendieta aseguró que tuvo acceso a la información contenida en el expediente y confirmó que dos personas habrían señalado que las operaciones investigadas contaban presuntamente con el visto bueno o con facilidades atribuidas a Andy López Beltrán.

“Efectivamente hay dos declaraciones de dos testigos de que las operaciones estaban con el visto bueno o con las facilidades de Andy, incluso mencionan a Adán Augusto López Hernández”, declaró el abogado durante la entrevista.

De acuerdo con su explicación, uno de los testimonios corresponde a un testigo protegido, mientras que el segundo habría sido rendido por una persona que se encontraba adscrita a una aduana marítima en Guaymas, Sonora.

El abogado sostuvo que ambas declaraciones se encuentran dentro de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con el presunto contrabando de combustible.

TESTIMONIOS HACEN REFERENCIA A OPERACIONES DE 2025

Mendieta precisó que los hechos a los que se refieren las declaraciones ocurrieron durante 2025 y pidió que la información fuera ubicada en ese contexto, debido a que durante ese año ya se encontraba al frente de la Secretaría de Marina el actual titular de la dependencia, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Según el abogado, uno de los testimonios hace referencia a dificultades registradas durante la descarga de un buque en una aduana marítima de Guaymas. En esa declaración, señaló, se habría mencionado que una llamada al secretario de Marina permitiría solucionar el problema debido a que se trataba de un asunto relacionado con Andy López Beltrán.

“Entonces dicen que con una llamada lo van a solucionar porque es un tema de Andy”, afirmó Mendieta.

El abogado consideró que ese señalamiento debería ser tomado en cuenta dentro de las investigaciones para establecer cómo habría sido utilizado el nombre o la presunta influencia de funcionarios para facilitar las operaciones investigadas.

DEFENSA SOSTIENE QUE LA OPERACIÓN INVOLUCRARÍA A VARIAS DEPENDENCIAS

Durante la conversación, Mendieta señaló que la importación de combustible requiere la intervención de distintas dependencias del Gobierno federal, por lo que cuestionó que una operación de esas características pudiera concretarse únicamente mediante la intervención de un mando de la Secretaría de Marina.

“Hay siete dependencias del poder ejecutivo que estarían involucrados en toda la tramitología que tiene que ver un una importación de combustible”, declaró.

En ese contexto, sostuvo que las declaraciones incorporadas al expediente apuntarían a la utilización de nombres de funcionarios de alto nivel para facilitar determinadas operaciones.

“Claramente lo describe el propio Fernando, se trata de una operación de Estado. Y claramente se utiliza un nombre de un alto funcionario o de altos funcionarios del Poder Ejecutivo Federal para que esto se facilite”, afirmó.

Las declaraciones corresponden a la versión expuesta por la defensa de los hermanos Farías Laguna y forman parte, según Mendieta, de información contenida en una investigación de la FGR. Los señalamientos mencionados no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad penal contra las personas referidas.