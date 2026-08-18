Bienestar confirma pago de 6 mil 450 pesos al mes para programa social; estos son los requisitos

La estrategia busca apoyar a personas que viven en zonas rurales y, al mismo tiempo, impulsar la producción agrícola, la autosuficiencia alimentaria y la recuperación ambiental mediante prácticas agroecológicas y sostenibles.

El programa Sembrando Vida contempla un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos para las personas incorporadas al esquema federal, de acuerdo con la información proporcionada sobre el programa. El recurso se entrega mediante la Tarjeta del Bienestar y está dirigido a sembradoras y sembradores que participan en proyectos agroforestales.

Además del recurso mensual, las personas incorporadas reciben asistencia técnica y capacitación en sistemas agroforestales. El programa también contempla la entrega de plantas, semillas, herramientas y otros materiales necesarios para desarrollar los proyectos.

El Gobierno federal plantea que el programa atiende dos problemáticas: la pobreza rural y la degradación ambiental. Para ello, combina el apoyo económico a las personas participantes con actividades productivas y acciones de reforestación en terrenos agrícolas.

Sembrando Vida fue creado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se implementa en más de 20 estados del país, principalmente en regiones con altos niveles de marginación social o deterioro ambiental.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE SEMBRANDO VIDA?

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL APOYO DE SEMBRANDO VIDA EN 2026?

Entre los principales requisitos se encuentra ser mayor de edad y habitar en un municipio o localidad rural con rezago social.

Las personas interesadas deben contar con 2.5 hectáreas disponibles para trabajar en un proyecto agroforestal y acreditar la propiedad o posesión de la superficie.

En caso de no contar con tierras propias suficientes, existe la posibilidad de presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil que tenga una vigencia mínima de cuatro años.

Cuando se trate de terrenos ejidales o comunales de uso común, los contratos de aparcería deben contar con la autorización de la asamblea ejidal.

Otro de los requisitos consiste en acreditar que la distancia entre el domicilio de la persona solicitante y la unidad de producción no sea mayor a 20 kilómetros.

¿CUÁNTO DINERO ENTREGA SEMBRANDO VIDA?

El apoyo económico establecido para las personas inscritas en el programa es de 6 mil 450 pesos mensuales.

El recurso se deposita mediante la Tarjeta del Bienestar, por lo que las personas beneficiarias deben contar con este medio para recibir el pago.

El apoyo económico forma parte de un esquema que también contempla capacitación y acompañamiento técnico para el desarrollo de las actividades agroforestales.

¿QUÉ PASA SI NO SE TIENEN 2.5 HECTÁREAS?

Las personas que no cuenten con la superficie requerida por falta de terrenos pueden acreditar el derecho de uso de la tierra mediante un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil.

Estos documentos deben tener una vigencia mínima de cuatro años para ser considerados dentro del esquema señalado.

En el caso de terrenos ejidales o comunales de uso común, el contrato de aparcería requiere la autorización de la asamblea ejidal.

Además, debe comprobarse que la distancia entre el domicilio de la persona participante y la unidad de producción no supere los 20 kilómetros.