Tragedia tras el Maratón Guelaguetza 2026: mueren cuatro atletas oaxaqueñas
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Las corredoras del club Xuta Xi Manga regresaban a San Miguel Soyaltepec cuando su camioneta se impactó contra un árbol en Tres Valles
El atletismo oaxaqueño quedó de luto luego de que cuatro integrantes del club Xuta Xi Manga murieran en un accidente carretero cuando regresaban a su comunidad, tras participar en el Maratón Internacional Guelaguetza 2026.
Las víctimas fueron identificadas como Georgina Luis Espíridion, Patricia Feliciano Lázaro, Adelaida Ortiz Olguín y Sofía Jiménez Felipe, corredoras originarias de San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan.
El siniestro ocurrió el lunes 27 de julio sobre la carretera federal 145, a la altura del ejido Los Macuiles, en Tres Valles.
Según los primeros reportes, las deportistas viajaban en una camioneta Ford Ranger azul cuando la unidad salió de la cinta asfáltica y terminó impactándose contra un árbol.
El percance también dejó cuatro personas lesionadas, trasladadas a hospitales de la región. Las autoridades ministeriales y la Guardia Nacional investigan por qué el vehículo perdió el control y buscan deslindar responsabilidades; hasta ahora no se ha informado oficialmente una causa definitiva.
Un día antes, las cuatro atletas habían representado a San Miguel Soyaltepec en la primera edición del Maratón Internacional Guelaguetza, celebrada el domingo 26 de julio en Oaxaca de Juárez.
La competencia congregó a más de 24 mil corredores de México y otros 16 países en recorridos de 10, 21 y 42 kilómetros.
Tras confirmarse la identidad de las víctimas, el Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca expresó sus condolencias a familiares y seres queridos. La dependencia recordó la pasión, dedicación y entrega mostradas por las corredoras al cruzar la meta.
Clubes, atletas y habitantes de la Cuenca del Papaloapan también enviaron mensajes de solidaridad. Xuta Xi Manga es reconocido por fomentar el atletismo y competir constantemente en pruebas regionales, estatales y nacionales.
La muerte de Georgina, Patricia, Adelaida y Sofía transformó la celebración deportiva en una tragedia que conmocionó a Oaxaca y Veracruz. Las cuatro serán recordadas por la disciplina con la que representaron a su comunidad.