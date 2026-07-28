Tragedia tras el Maratón Guelaguetza 2026: mueren cuatro atletas oaxaqueñas

El atletismo oaxaqueño quedó de luto luego de que cuatro integrantes del club Xuta Xi Manga murieran en un accidente carretero cuando regresaban a su comunidad, tras participar en el Maratón Internacional Guelaguetza 2026. Las víctimas fueron identificadas como Georgina Luis Espíridion, Patricia Feliciano Lázaro, Adelaida Ortiz Olguín y Sofía Jiménez Felipe, corredoras originarias de San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan. El siniestro ocurrió el lunes 27 de julio sobre la carretera federal 145, a la altura del ejido Los Macuiles, en Tres Valles.

Según los primeros reportes, las deportistas viajaban en una camioneta Ford Ranger azul cuando la unidad salió de la cinta asfáltica y terminó impactándose contra un árbol. El percance también dejó cuatro personas lesionadas, trasladadas a hospitales de la región. Las autoridades ministeriales y la Guardia Nacional investigan por qué el vehículo perdió el control y buscan deslindar responsabilidades; hasta ahora no se ha informado oficialmente una causa definitiva. Un día antes, las cuatro atletas habían representado a San Miguel Soyaltepec en la primera edición del Maratón Internacional Guelaguetza, celebrada el domingo 26 de julio en Oaxaca de Juárez.

La competencia congregó a más de 24 mil corredores de México y otros 16 países en recorridos de 10, 21 y 42 kilómetros. Tras confirmarse la identidad de las víctimas, el Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca expresó sus condolencias a familiares y seres queridos. La dependencia recordó la pasión, dedicación y entrega mostradas por las corredoras al cruzar la meta. Clubes, atletas y habitantes de la Cuenca del Papaloapan también enviaron mensajes de solidaridad. Xuta Xi Manga es reconocido por fomentar el atletismo y competir constantemente en pruebas regionales, estatales y nacionales.

La muerte de Georgina, Patricia, Adelaida y Sofía transformó la celebración deportiva en una tragedia que conmocionó a Oaxaca y Veracruz. Las cuatro serán recordadas por la disciplina con la que representaron a su comunidad.

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