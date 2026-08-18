¡Ya es oficial!: Barcelona ficha a Rodri por 73 millones de euros

Barcelona concretó uno de los movimientos más relevantes de su mercado de fichajes al cerrar la incorporación de Rodri, mediocampista que llega procedente del Manchester City y que se integrará al equipo dirigido por Hansi Flick. El club catalán confirmó el acuerdo mediante sus redes sociales, mientras que el conjunto inglés también hizo oficial la salida del futbolista después de siete temporadas en sus filas. De acuerdo con información de EFE, Barcelona pagará 60 millones de euros fijos por el traspaso, además de otros 13 millones sujetos a variables.

Rodri firmó un contrato por cuatro años y llega para reforzar una zona que Barcelona considera prioritaria de cara a la nueva campaña. Su experiencia en la Premier League, la Champions League y con la Selección de España será uno de los principales argumentos para su incorporación.

El español deja Manchester City después de conquistar cuatro títulos de la Premier League y una Liga de Campeones. Precisamente en la final de la edición 2023, frente al Inter de Milán, Rodri marcó el único gol del encuentro para darle al conjunto inglés su primer campeonato europeo. Su trayectoria individual también tuvo un reconocimiento importante. Un año después de aquella Champions, recibió el Balón de Oro, convirtiéndose en el ganador del premio tras una temporada en la que también fue pieza central del equipo de Pep Guardiola. Sin embargo, sus últimos años en Inglaterra estuvieron condicionados por las lesiones. En septiembre de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y posteriormente atravesó distintos problemas físicos que limitaron su participación con el City.

El mediocampista logró recuperar protagonismo con España y llegó al Mundial como uno de los referentes del equipo. Además de conquistar el título con la selección, fue elegido como el mejor futbolista del torneo. La salida de Rodri no fue sencilla para el Manchester City. El club inglés rechazó las primeras propuestas del Barcelona, pero finalmente tomó en cuenta la decisión del jugador, quien manifestó su intención de continuar su carrera bajo las órdenes de Flick.

Para cubrir su salida, el City incorporó a Elliot Anderson por 130 millones de euros y mantuvo a Mateo Kovacic, quien afrontará el último año de su contrato. El conjunto inglés también ha analizado otras alternativas para su mediocampo, entre ellas Enzo Fernández, por quien Chelsea pediría 140 millones de euros, y Ayyoub Bouaddi, futbolista del Lille. Con Rodri, Barcelona suma experiencia y una opción para darle equilibrio a su mediocampo mientras prepara el inicio de una nueva temporada.