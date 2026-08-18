¡Ya es oficial!: Barcelona ficha a Rodri por 73 millones de euros

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/
    ¡Ya es oficial!: Barcelona ficha a Rodri por 73 millones de euros
    El español llega al Barcelona con el antecedente de haber conquistado una Champions League y cuatro títulos de Premier League. FOTO: FC BARCELONA

Barcelona cerró la incorporación del ganador del Balón de Oro, quien llega procedente del Manchester City por 60 millones de euros fijos más variables

Barcelona concretó uno de los movimientos más relevantes de su mercado de fichajes al cerrar la incorporación de Rodri, mediocampista que llega procedente del Manchester City y que se integrará al equipo dirigido por Hansi Flick.

El club catalán confirmó el acuerdo mediante sus redes sociales, mientras que el conjunto inglés también hizo oficial la salida del futbolista después de siete temporadas en sus filas. De acuerdo con información de EFE, Barcelona pagará 60 millones de euros fijos por el traspaso, además de otros 13 millones sujetos a variables.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/playoffs-lmb-2026-asi-quedan-las-series-de-zona-y-sus-horarios-AB22892507

Rodri firmó un contrato por cuatro años y llega para reforzar una zona que Barcelona considera prioritaria de cara a la nueva campaña. Su experiencia en la Premier League, la Champions League y con la Selección de España será uno de los principales argumentos para su incorporación.

El español deja Manchester City después de conquistar cuatro títulos de la Premier League y una Liga de Campeones. Precisamente en la final de la edición 2023, frente al Inter de Milán, Rodri marcó el único gol del encuentro para darle al conjunto inglés su primer campeonato europeo.

Su trayectoria individual también tuvo un reconocimiento importante. Un año después de aquella Champions, recibió el Balón de Oro, convirtiéndose en el ganador del premio tras una temporada en la que también fue pieza central del equipo de Pep Guardiola.

Sin embargo, sus últimos años en Inglaterra estuvieron condicionados por las lesiones. En septiembre de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y posteriormente atravesó distintos problemas físicos que limitaron su participación con el City.

El mediocampista logró recuperar protagonismo con España y llegó al Mundial como uno de los referentes del equipo. Además de conquistar el título con la selección, fue elegido como el mejor futbolista del torneo.

La salida de Rodri no fue sencilla para el Manchester City. El club inglés rechazó las primeras propuestas del Barcelona, pero finalmente tomó en cuenta la decisión del jugador, quien manifestó su intención de continuar su carrera bajo las órdenes de Flick.

Para cubrir su salida, el City incorporó a Elliot Anderson por 130 millones de euros y mantuvo a Mateo Kovacic, quien afrontará el último año de su contrato. El conjunto inglés también ha analizado otras alternativas para su mediocampo, entre ellas Enzo Fernández, por quien Chelsea pediría 140 millones de euros, y Ayyoub Bouaddi, futbolista del Lille.

Con Rodri, Barcelona suma experiencia y una opción para darle equilibrio a su mediocampo mientras prepara el inicio de una nueva temporada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes

Localizaciones


Barcelona

Organizaciones


Manchester City
LaLiga
FC Barcelona

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Andy: Un héroe sin visa

Andy: Un héroe sin visa
NosotrAs: La mujer detrás de la pantalla

NosotrAs: La mujer detrás de la pantalla
Nuevamente es Amílcar Olán, amigo y operador de Andrés López Beltrán, quien en los audios exhibe cómo su hermano Luis Alberto fue el encargado de pactar con el líder regional del Cártel Jalisco en Veracruz.

Pactaron con el CJNG: Loret revela audios que ligan a Andy y a ‘El Clan’ con el Cártel Jalisco
En la inédita imagen se observa a Zerón de Lucio de chamarra color verde recargado en la pared, de forma amenazante, interrogando a “El Chapo”.

Revelan que tras detención en 2014 de ‘El Chapo’, Tomás Zerón interrogó a Guzmán Loera
El monzón mexicano y la onda tropical 28 favorecerán lluvias intensas este martes, mientras persistirá el calor extremo y fuertes rachas de viento en México.

Monzón mexicano y ondas tropicales 28 y 29 azotarán con lluvias intensas a diversos estados
No tener un acta de matrimonio no significa que la pareja sobreviviente quede automáticamente fuera de la pensión por viudez.

¿No estaban casados? Así puedes reclamar la pensión por viudez del IMSS en 2026
Apunte. La muerte de la estrella de ‘Triunfos Robados’ permanece bajo investigación mientras se esperan los resultados definitivos de los estudios forenses.

¿De qué murió Hayden Panettiere? Investigación apunta a posible ‘sobredosis’
Von Miller llega a los Dallas Cowboys después de registrar nueve capturas con Washington.

Von Miller, histórico linebacker, llega a reforzar a los Dallas Cowboys