‘Chacho’ Coudet hace un ‘Gago’; abandona a su equipo para irse a dirigir al River Plate

El técnico argentino Eduardo “Chacho” Coudet vuelve a estar en el ojo del huracán. Su inminente salida del Deportivo Alavés para asumir el banquillo de River Plate ha desatado una ola de críticas en España, donde le reprochan abandonar el proyecto a falta de 12 jornadas para el cierre de temporada.

En Argentina no es extraño que, ante el llamado de gigantes como River Plate o Boca Juniors, cualquier entrenador priorice la oportunidad, incluso si eso implica romper compromisos vigentes. Así ocurrió con Fernando Gago cuando dejó a Chivas, y ahora la historia se repite con Coudet.

Desde la semana pasada, el nombre del argentino comenzó a sonar como relevo del “Muñeco” en River. En la carrera también figuraban Hernán Crespo, Santiago Solari y Gabriel Milito, aunque este último fue descartado desde un inicio.

Cuando trascendió el interés millonario, en Vitoria se encendieron las alarmas. El Alavés se juega la permanencia en LaLiga y perder a su entrenador en plena recta final representa un golpe deportivo y anímico.

Sin embargo, eso no detuvo al “Chacho”. El técnico aceptó la propuesta y dejará el proyecto en Mendizorroza en un momento crítico, con el equipo peleando por evitar el descenso.

Aunque públicamente negó cualquier acercamiento, el diario MARCA reveló que sí existieron contactos con su agente, Christian Bragarnik, figura habitual en movimientos de entrenadores sudamericanos hacia Europa y viceversa.

Previo al duelo ante Levante UD, Coudet fue tajante: “Juro por mis cuatro hijos que nadie de River Plate se ha comunicado conmigo ni con mis representantes. Es mentira”, aseguró ante los medios.

Palabras que inevitablemente recordaron a las de Fernando Gago, quien en la antesala del Clásico Tapatío también negó contactos con Boca Juniors antes de viajar a Buenos Aires para firmar su contrato.

El malestar en el Alavés no tardó en hacerse visible. En redes sociales, el club publicó mensajes apelando a la unión del grupo durante los entrenamientos, una indirecta que muchos interpretaron como respuesta a la marcha del técnico.

La directiva no permitió que la salida fuera gratuita. Aunque a Coudet le restaba contrato hasta junio, el club exigió una compensación económica. Si inicialmente se habló de dos millones de euros, finalmente el acuerdo se cerró en un millón de euros para romper el vínculo.

El golpe es duro en Mendizorroza. El equipo marcha 16º con 27 puntos, apenas tres unidades por encima de la zona de descenso, que marca el RCD Mallorca con 24.

Además, el calendario no ofrece tregua. El próximo 8 de marzo visitarán al Valencia CF en Mestalla, en un duelo directo por la permanencia.

Ante la salida de Coudet, el elegido para tomar el timón es Quique Sánchez Flores, quien asumirá el reto de salvar al equipo en las últimas 12 jornadas de la temporada 2025-26.

Para Coudet, la oportunidad de dirigir a River representa regresar a un banquillo de máxima exigencia en su país, con la presión de competir por títulos y mantener el protagonismo continental.

No obstante, el episodio deja heridas abiertas en España, donde se cuestiona su compromiso y se recuerda que no es la primera vez que abandona un proyecto a mitad de camino.

YA ES COSTUMBRE ABANDONAR

En 2020, cuando dirigía al Internacional, renunció para fichar por el Celta de Vigo, que acababa de destituir a Óscar Junyent.

Aquella decisión también generó polémica en Brasil, aunque terminó consolidando su nombre en el futbol europeo.