Barcelona vence 3-0 al Atlético de Madrid, pero queda eliminado de la Copa del Rey y los colchoneros avanzan a la final

El FC Barcelona venció 3-0 al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26; sin embargo, el resultado no fue suficiente para remontar la serie y el conjunto rojiblanco se convirtió en el primer finalista del torneo gracias al marcador global de 4-3. El encuentro disputado en el Estadio Olímpico de Montjuïc estuvo marcado por el dominio del equipo dirigido por Hansi Flick, que necesitaba una remontada histórica luego de caer 4-0 en el duelo de ida disputado en el estadio Metropolitano. Desde los primeros minutos, el conjunto blaugrana tomó la iniciativa y presionó al Atlético en busca de un gol que encendiera la esperanza de la remontada. TE PUEDE INTERESAR: México vence 6-3 a Arizona Diamondbacks en su primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026

El primer tanto llegó por conducto del joven mediocampista Marc Bernal, quien aprovechó un centro desde la banda para abrir el marcador y darle vida al Barcelona. Poco después, el brasileño Raphinha amplió la ventaja tras convertir un penalti provocado por una falta sobre Pedri dentro del área. Con el 2-0, el equipo catalán se colocaba a solo dos goles de igualar la eliminatoria y mantener con vida sus aspiraciones de avanzar a la final. Durante la segunda mitad, el Barcelona mantuvo la presión ofensiva y generó múltiples oportunidades frente al arco defendido por Juan Musso, quien fue clave para evitar que la eliminatoria se emparejara. El propio Bernal volvió a aparecer en el marcador al minuto 72 para firmar el 3-0 y acercar a los culés a un solo gol de empatar la serie. Pese al vendaval ofensivo del Barcelona en los minutos finales, el Atlético de Madrid logró resistir el asedio y conservar la ventaja global obtenida en la ida.

Con el silbatazo final, el conjunto dirigido por Diego Simeone selló su clasificación a la final del certamen copero, donde esperará al ganador de la otra semifinal entre Real Sociedad y Athletic Club. De esta manera, el Atlético vuelve a disputar una final de Copa del Rey por primera vez desde 2013, mientras que el Barcelona se queda a las puertas de una remontada histórica tras un partido en el que dominó ampliamente, pero no logró revertir el pesado marcador de la ida.

