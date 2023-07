Checo Pérez espera no encontrarse a Sainz en Silverstone, para ‘no intimidarlo’

Pérez aclaró que las batallas con él y los demás pilotos de esa escudería, son buenas, pero que le dio risa que se quejara de intimidación: “Me ha dicho Xavi mi entrenador. Me ha dado risa, pero fue una buena batalla con Sainz”.

“Espero (no intimidar) a Carlos nuevamente, y ojalá sea una carrera más tranquila. El fin de semana pasado fue un poco agitada. Creo que es posible que este fin de semana regresemos a la forma que mostramos a principio de la temporada” , declaró ante los medios de comunicación.

Ante la pregunta de quién será el siguiente piloto al que ‘intimidará’ el mexicano dijo -en tono irónico- que espera no sea Sainz para que no se repita la situación del GP de Austria , en la pista de Silverstone el próximo domingo.

“Los comisarios deberían ver eso, me intimidó muchísimo”, se quejó por radio. Al final de la carrera fue entrevistado y explicó la situación:

Después de una batalla en la que el español se defendió y ayudó a Charles Leclerc a separarse para no arriesgar su segundo puesto, se quejó por radio de una intimidación por parte del tapatío.

“Hizo un par de movimientos extraños, siento que cuando estábamos uno al lado del otro, fue como si me arrojara el auto, me sorprendió un poco, pero creo que fue una buena batalla. Es solo ese tipo de movimientos que no entiendo completamente porque son innecesarios”.

PÉREZ ESTÁ MÁS QUE LISTO

En la misma conferencia de prensa, Checo Pérez reveló que hizo un análisis de lo vivido en las últimas cuatro competiciones, mismas en las que no logró subir al podio, así como en las clasificaciones (que no ha avanzado de la Q2).

“Tuvimos algunas malas carreras, pero ahora entendimos el por qué. Espero que podamos mantener la consistencia hasta el final del año, básicamente”, agregó.

En este sentido añadió que “este debería de ser un gran circuito para nosotros, la velocidad alta ha sido nuestro punto más fuerte. Pienso que podemos brillar más que en otros fines de semana. Es un lugar que todos disfrutamos mucho y que conocemos muy bien”.

Finalmente, convencido de su palabra, señaló que él y su equipo “estamos frescos y listos” para buscar un nuevo podio y retomar el ritmo que marcó al inicio de la carrera, cuando peleó de cerca con su compañero en Red Bull y líder del campeonato de pilotos, Max Verstappen.

Con información de ESPN y Marca