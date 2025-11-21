Club Campestre Saltillo destaca beneficios de canal pluvial: ‘ya no cerraríamos por lluvias y daños’

Deportes
/ 21 noviembre 2025
    Club Campestre Saltillo destaca beneficios de canal pluvial: ‘ya no cerraríamos por lluvias y daños’
    La propuesta permitiría operar sin suspensiones por lluvia y proteger zonas deportivas y habitacionales. FOTO: ESPECIAL

El proyecto de canalización del Arroyo Del Cuatro buscaría acabar con inundaciones y proteger instalaciones deportivas

El proyecto estratégico de canalización del Arroyo Del Cuatro, que impactaría al Club Campestre de Saltillo, es una obra que busca poner fin a años de afectaciones provocadas por las lluvias e inundaciones que obligan a suspender actividades y cerrar instalaciones.

La iniciativa presentada destaca que la canalización protegerá al espacio del Campestre, las zonas habitacionales vecinas y a la comunidad de Saltillo, permitiendo el desarrollo deportivo sin interrupciones, aún en temporada de lluvias.

SOLUCIÓN DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES

Durante años, las precipitaciones intensas han provocado que el campo de golf se inunde, obligando a cerrar áreas deportivas y a cancelar eventos y entrenamientos. Aunado a las afectaciones severas en colonias aledañas.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias dejan estragos en el nororiente de Saltillo; vecinos piden soluciones estructurales

$!Proyecto de canalización del Arroyo Del Cuatro busca terminar con las inundaciones históricas en el Club Campestre de Saltillo.
Proyecto de canalización del Arroyo Del Cuatro busca terminar con las inundaciones históricas en el Club Campestre de Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Este nuevo plan busca eliminar por completo ese problema, garantizando operación continua y seguridad para deportistas, usuarios y residentes de fraccionamientos colindantes.

De concretarse resultados favorables y la aprobación formal, la propuesta no representaría ningún costo para el Club Campestre de Saltillo, según información del propio club, y el desarrollo de las obras no afectaría los servicios, actividades ni áreas de uso cotidiano.

Será en las próximas semanas cuando se analice de manera detallada dicha propuesta, presentada inicialmente a socios del club.

Temas


Golf
Proyectos
inundaciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Club Campestre

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La detención de sus escoltas abre nuevas líneas de investigación, tanto sobre la seguridad personal del alcalde como sobre posibles fallas institucionales.

Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán
Los últimas datos económicos marcan un fin a la racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Se contrae 0.3% la economía mexicana
Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia de lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado en Vector, Intercam o CIBanco, pese a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sheinbaum afirma que no hay evidencia de lavado de dinero en Vector, Intercam o CIBanco

Los tabasqueños enloquecieron con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, quien no sólo ostentaba el título de Miss México 2025, también el ser la Flor de Tabasco 2018.

Tabasco ‘enloqueció’ con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
La frase no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita se recuerda en cada celebración del Día de Usar Menos Cosas.

Aprendiendo a vivir ‘con menos’, a favor de un mundo menos consumista
Tramitar la CURP biométrica 2025 es gratuito y voluntario. Consulta los módulos disponibles en México, requisitos y tiempos del proceso.

¿Dónde tramito la CURP biométrica?... Estos son los módulos en todo México
La Carrera Cristo Rey 2025 se correrá este domingo en La Libertad, Saltillo.

Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte
Mensaje. La presidenta aseguró que este triunfo rompe con la idea de que las mujeres ‘calladitas se ven más bonitas’.

‘Es un ejemplo’ Felicita Sheinbaum a Fátima por ganar Miss Universo México