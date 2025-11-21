Club Campestre Saltillo destaca beneficios de canal pluvial: ‘ya no cerraríamos por lluvias y daños’

El proyecto estratégico de canalización del Arroyo Del Cuatro, que impactaría al Club Campestre de Saltillo, es una obra que busca poner fin a años de afectaciones provocadas por las lluvias e inundaciones que obligan a suspender actividades y cerrar instalaciones.

La iniciativa presentada destaca que la canalización protegerá al espacio del Campestre, las zonas habitacionales vecinas y a la comunidad de Saltillo, permitiendo el desarrollo deportivo sin interrupciones, aún en temporada de lluvias.

SOLUCIÓN DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES

Durante años, las precipitaciones intensas han provocado que el campo de golf se inunde, obligando a cerrar áreas deportivas y a cancelar eventos y entrenamientos. Aunado a las afectaciones severas en colonias aledañas.

