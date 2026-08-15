Coahuila 1000 2026: Mauricio Reynoso llega primero a Monclova, ¿es el campeón?

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    Coahuila 1000 2026: Mauricio Reynoso llega primero a Monclova, ¿es el campeón?
    La Coahuila 1000 completó cerca de mil kilómetros de exigencia entre Torreón, Saltillo y Monclova. FOTO: INSTAGRAM/COAHUILA 1000

El representante de Pro Moto encabezó los arribos al Lienzo Charro, mientras los jueces preparan la clasificación definitiva

La Coahuila 1000 Desert Rally 2026 entró este sábado en su fase definitiva con la llegada de los primeros competidores a Monclova. Mauricio Reynoso Sosa, identificado con el número 4X, fue el primer piloto del Rally de Competencia en cruzar la meta instalada en el Lienzo Charro, confirmó la organización.

El representante de Pro Moto encabezó físicamente los arribos después de vencer las brechas del desierto coahuilense. Sin embargo, su paso inicial por la bandera a cuadros no lo convierte automáticamente en campeón Overall ni garantiza el primer lugar de su categoría: todavía deben validarse tiempos, controles y posibles penalizaciones.

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Tras completar el viernes la primera etapa entre Torreón y Saltillo, de aproximadamente 500 kilómetros, los pilotos retomaron la marcha alrededor de las 7:00 horas desde la capital coahuilense. El segundo recorrido avanzó por General Cepeda, Parras de la Fuente, Estación Marte y Castaños antes de desembocar en Monclova, sede del cierre por segundo año consecutivo.

La jornada exigió mucho más que velocidad. El polvo redujo la visibilidad, mientras las piedras, brechas y altas temperaturas castigaron neumáticos, suspensión, motor y resistencia física. Los arribos podrían extenderse hasta las 10:00 de la noche, pues las averías y errores de navegación alteran el ritmo de cada piloto.

¿Por qué aún no puede proclamarse a un ganador?

El orden de llegada no equivale necesariamente a la clasificación. Los resultados dependen del tiempo acumulado y de que cada tripulación haya respetado el trazado, los controles y los límites vigilados mediante GPS. Una infracción puede sumar minutos o causar una descalificación.

Cerca de 130 pilotos compiten en el bloque cronometrado, distinto de la Ruta Turística, que también concluirá en Monclova, pero no disputa posiciones.

Durante la noche, los jueces cotejarán cronometraje, registros de salida y llegada, datos del sistema Stella y pasos por checkpoints. Este domingo 16 de agosto se efectuará en Monclova la premiación y clausura, donde serán oficializados el campeón Overall y los tres mejores de cada categoría. También se repartirá la bolsa de un millón de pesos entre las divisiones que cumplan los requisitos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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