Histórica participación: Coahuila clasifica a ocho equipos de básquetbol a la Olimpiada Nacional 2026

Coahuila aseguró una participación inédita en la Olimpiada Nacional 2026 al clasificar a ocho equipos de básquetbol en las modalidades 3x3 y 5x5, tras su paso por la etapa regional. El resultado marca un punto relevante para la disciplina en el estado, que durante más de dos décadas no había logrado una presencia tan amplia en esta justa. Gran parte de este avance tiene su origen en procesos formativos recientes. La base de los equipos proviene de la Academia Inedec de Básquetbol, dirigida por el entrenador Rodrigo Verduzco, lo que refleja una continuidad en el desarrollo de jugadores y jugadoras que hoy integran las distintas selecciones.

En la modalidad 3x3, Coahuila contará con cinco representativos. En la categoría U14 femenil participarán Ana Sofía Castillo Mier, Regina González López, Ivanna Martínez de Hoyos y Leya Obregón Cavazos. Por su parte, el equipo U14 varonil está integrado por José Enrique Ayup Escobar, Santiago Camacho López, Esaú López Rodríguez y Jordan León Ramírez Vázquez. Dentro de la categoría U16 femenil competirán Antonella Elizabeth Alvarado Hernández, Nikte Falcón Guerra, Vania González Betancourt y Allegra Marcela Reyes Ceballos. En la rama varonil U16, el equipo lo conforman Alejandro Baena Flores, José Ángel Estrada Flores, José Aurelio Estrada Flores y Carlos Cuauhtémoc Gutiérrez Peña. A ellos se suma el conjunto U18 femenil con Mariana Díaz de León, Isabela Herrera Orduña, Karina Edith Mata Navarro y Maya Johana Pimentel Alfonso.

En cuanto al formato 5x5, el estado logró clasificar a tres equipos. El representativo U14 varonil incluye a jugadores como José David Alonso Madero, Eliud Aguirre Hinojosa, Farid Chávez Chávez y Pablo Emilio Morales Ibarra, entre otros que completan la plantilla. El equipo U16 femenil estará integrado por Antonella Elizabeth Alvarado Hernández, Mariana Chapa Jasso, Karol Mitshel de la Fuente Macías, Natalia Juárez Villarreal, Daniela Nieto Ponce y Zoe Saucedo Cepeda, además de otras jugadoras que también forman parte del proceso estatal. Finalmente, el conjunto U16 varonil estará conformado por elementos como Alejandro Baena Flores, Alfredo Emiliano Camacho López, César Corrales Hernández, Diego Alejandro Fernández Quintanilla y Bruno Iktan Sánchez Torrecillas, dentro de una lista que completa la delegación. La clasificación de estos ocho equipos no solo incrementa la presencia de Coahuila en la Olimpiada Nacional, sino que también evidencia un trabajo sostenido en la formación de talento. Ahora, el siguiente paso será la preparación rumbo a la fase nacional, donde buscarán trasladar estos resultados a la competencia directa ante los mejores equipos del país.

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