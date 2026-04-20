Clausura 2026: partidos, horarios y dónde ver la jornada doble rumbo a la Liguilla

El Clausura 2026 entra en su fase más apretada con una jornada doble que puede redefinir tanto la parte alta como el cierre rumbo a la Liguilla. A dos fechas del final, la tabla presenta distintos escenarios: equipos que pelean por asegurar su lugar, otros que buscan evitar el Play-In y algunos más que necesitan resultados perfectos para seguir con vida. América y León, duelo directo por la clasificación Uno de los focos está en el Club América, que volvió a meterse en zona de clasificación tras vencer a Toluca. El equipo azulcrema depende de sí mismo, pero su margen es mínimo: enfrentará a León y Atlas, rivales directos que también pelean por mantenerse entre los ocho mejores. Un tropiezo podría sacarlo nuevamente de la zona de Liguilla.

En contraste, León atraviesa un buen momento con cuatro triunfos consecutivos, aunque su posición aún no es segura. Sus duelos ante América y Toluca pondrán a prueba esa racha en el momento más exigente del torneo.

La cima, aún sin dueño Más arriba, Pumas se mantiene en la pelea por el liderato pese a sumar seis partidos sin ganar; necesita cerrar perfecto y esperar resultados. Chivas, por su parte, con 34 puntos, tiene la posibilidad de asegurar el primer lugar si alcanza las 38 unidades en sus próximos compromisos.

Tigres, bajo presión; Rayados, fuera La presión también está en Nuevo León. Sin Rayados en la contienda, Tigres —noveno lugar— necesita resultados inmediatos ante Atlas y Mazatlán para evitar que la entidad se quede sin representación en Liguilla por primera vez desde 2014. Crisis en la recta final Cruz Azul y Toluca llegan con dudas. La Máquina acumula varios partidos sin ganar y ha perdido terreno en la tabla, mientras que los Diablos Rojos, aunque ya aseguraron su lugar, también atraviesan una racha negativa que ha encendido alertas en el cierre.

Última llamada para la parte baja En la parte baja, FC Juárez y Querétaro aún tienen opciones matemáticas, pero están obligados a ganar sus dos partidos y esperar combinaciones favorables. El margen de error ya no existe. Historias individuales que marcan el cierre A nivel individual, la pelea por el título de goleo sigue abierta entre Armando González (Chivas) y Joao Pedro (Atlético de San Luis), ambos con 12 anotaciones. Además, el caso de Marcel Ruiz en Toluca genera atención: el mediocampista volvió antes de lo previsto tras una lesión de rodilla, en busca de no perder ritmo rumbo al Mundial 2026.

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Mazatlán, con sabor a despedida La jornada también tendrá tintes especiales en Mazatlán, donde el equipo disputaría su último partido como local en medio de versiones sobre un cambio de franquicia, lo que le da un contexto distinto a su duelo ante Toluca. Partidos, horarios y transmisión (tiempo del centro de México) Martes 21 de abril Pumas vs FC Juárez | 7:00 pm | ViX PremiumQuerétaro vs Cruz Azul | 7:00 pm | FOX One, FOX+Rayados vs Puebla | 9:00 pm | ViX PremiumLeón vs América | 9:06 pm | FOX One, FOX+ Miércoles 22 de abril Atlas vs Tigres | 7:00 pm | TUDN, ViX PremiumAtlético de San Luis vs Santos | 7:00 pm | ESPN, Disney+Mazatlán vs Toluca | 7:00 pm | FOX One, FOX, Azteca 7Necaxa vs Chivas | 9:00 pm | Claro Sports, ViX Premium, TV Azteca, TUDNTijuana vs Pachuca | 9:00 pm | FOX One, FOX Con múltiples frentes abiertos, cada partido puede alterar la tabla. El margen de error es mínimo y la definición del Clausura 2026 se juega en cuestión de días.

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