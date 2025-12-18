Australia llora una niña que es la víctima de 10 años del tiroteo en playa Bondi

SYDNEY- Cientos de dolientes con ramos de colores vivos y que se abrazaban buscando consuelo acudieron a un funeral en Sydney el jueves para una niña de 10 años asesinada a tiros en una masacre antisemita durante una celebración de Hanukka en la playa Bondi. Matilda, cuyo apellido no se ha publicado a petición de su familia, estaba disfrutando de una actividad con animales en las celebraciones del domingo justo antes de ser asesinada junto con otras 14 personas en un tiroteo masivo dirigido a judíos. Los sospechosos, un padre y un hijo, fueron inspirados por el grupo Estado Islámico, según las autoridades australianas. TE PUEDE INTERESAR: Sobreviviente del Holocausto y niña de 10 años entre los fallecidos en ataque en Australia Las fotos de Matilda sonriendo se han convertido en un símbolo del dolor de Australia ante uno de los peores ataques impulsados por el odio jamás cometidos en el país. La masacre ha provocado una reflexión nacional sobre el antisemitismo y preguntas sobre si los líderes del país tomaron en serio la amenaza contra los judíos australianos. Los padres de Matilda, que llegaron a Australia desde Ucrania, “se alejaron de la Europa del Este devastada por la guerra para venir aquí en busca de una buena vida”, afirmó el rabino Dovid Slavin a The Associated Press al entrar al funeral.

”Hicieron algo que un padre hace bien, llevar a su hijo a un evento familiar en la playa de Bondi”, añadió. “Si terminó de esta manera, es algo de responsabilidad colectiva para cada adulto en este país”.

Albanese promete promulgar nuevas leyes contra el odio En declaraciones a periodistas en la capital de Australia, Canberra, al mismo tiempo que comenzaba el funeral de Matilda, el primer ministro, Anthony Albanese, presentó un conjunto de proyectos legislativos que, afirmó, reducirían la radicalización y el odio. Entre sus propuestas se encontraban medidas para ampliar la definición de delitos de discurso de odio para predicadores y líderes que promuevan la violencia, reforzar los castigos por tales crímenes, designar a algunos grupos como de odio y permitir que los jueces consideren el odio como un factor agravante en casos de amenazas y acoso en internet. TE PUEDE INTERESAR: Primer ministro de Australia visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, el ‘héroe australiano’ del tiroteo de Sídney Las autoridades tendrían más poderes para rechazar o cancelar visas “para aquellos que difunden odio y división en este país, o lo harían si se les permitiera venir aquí”, añadió Albanese. No sugirió un calendario para las reformas, citando su complejidad legal. ”Ha habido organizaciones que cualquier australiano miraría y diría que su comportamiento, su filosofía y lo que intentan hacer es sobre división y no tiene lugar en Australia”, dijo el ministro del Interior, Tony Burke, a los periodistas.