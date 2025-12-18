Gobierno de Trump restringe atención médica para menores transgénero

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció fuertes restricciones que buscarán cortar fondos federales a las instituciones de salud que ofrezcan atención médica relacionada con los procesos de cambio de género en menores de 18 años.

“Hoy, estamos tomando seis acciones decisivas, guiadas por la ciencia de más alto nivel y la Orden Ejecutiva de la primera semana (del segundo mandato) del presidente Trump, para proteger a los niños de la mutilación química y quirúrgica”, dijo el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en una rueda de prensa.

Kennedy Jr. informó que firmó una declaración que “rechaza los procedimientos de reasignación de sexo, ya que no son un tratamiento seguro ni efectivo para niños con disforia de género”.

Agregó que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han propuesto normas para prohibir el uso de “dólares federales” para financiar estos tratamientos.

También se incluyen cartas de advertencia a doce fabricantes de fajas para el pecho -utilizadas en la recuperación de mastectomías relacionadas con el cáncer-, para evitar su “comercialización ilegal” a menores con disforia de género, puesto que esto implicaría “violaciones regulatorias significativas”.

Kennedy Jr. advirtió que si los fabricantes no cumplen, podrían enfrentar medidas coercitivas, incluida la incautación de productos.

El secretario de Salud insistió en que están “trabajando para revertir el intento de la Administración (del expresidente Joe) Biden de incluir la disforia de género dentro de la definición de discapacidad”.

A través de un comunicado, el departamento de salud informó a los proveedores médicos, las familias y los responsables políticos de “que la evidencia actual no respalda las afirmaciones de que los bloqueadores de la pubertad, las hormonas de reasignación de sexo y las cirugías son tratamientos seguros y efectivos para la disforia de género en niños y adolescentes”.

Cabe recordar que estas nuevas normativas, que ya habían sido reportadas por medios estadounidenses desde octubre pasado, han sido criticadas por especialistas en salud y activistas por los derechos LGTBIQ que aseguran que pondrán en serias dificultades las posibilidades de acceso a atención pediátrica en el país a menores transgénero.

Al momento 27 estados ya prohíben la atención pediátrica de afirmación de género. La orden ejecutiva firmada por Trump en enero pasado restringe el financiamiento de procedimientos de cambio de sexo.