Acusa una ONG que niños migrantes de tres años acuden solos ante jueces migratorios en Arizona

TUCSON- Niños migrantes de tan solo tres años o menos están siendo obligados a presentarse solos ante jueces de inmigración en cortes en Arizona, denunció este miércoles el Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados de este estado de EE. UU.

”Debido a los cambios establecidos por la Administración del presidente Donald Trump estamos viendo que los casos de niños no acompañados se están moviendo rápidamente en las cortes, lo que obliga a niños tan pequeños como de tres años o inclusive menos a tener que presentarse solos ante jueces de migración”, dijo a EFE Jimmy Leyva, director del programa de niños de la organización.

Leyva formó parte de un grupo de organizaciones que llevaron a cabo una conferencia de prensa virtual para denunciar los efectos negativos que las políticas migratorias de la Administración Trump está teniendo en los niños y jóvenes migrantes.

Antes los niños eran entregados rápidamente a padres o patrocinadores, pero ahora el proceso se ha alargado, por lo que estos menores deben pasar más tiempo detenidos y presentarse varias veces en corte solos.

El director del programa explicó que son muchos los factores que están afectando a estos niños migrantes, enfatizando que un proceso que antes llevaba semanas ahora está llevando meses o más para que un menor pueda ser reunificado con un familiar en Estados Unidos.

”El Gobierno ha incrementado los requisitos, pidiendo identificaciones y pruebas de ingresos, también hemos visto casos donde padres o patrocinadores han sido detenidos por el Gobierno durante este proceso, lo que ha aumentado el miedo y reducido la participación en este programa”, dijo.

Explicó que los recortes federales a programas que asisten a estos menores para recibir asistencia legal han tenido un severo impacto ya que es difícil proporcionar asistencia legal a todos.