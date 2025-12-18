Estima Inegi caída de 1.5 por ciento de actividades secundarias en noviembre de 2025

Se espera que para los resultados de noviembre las actividades secundarias del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tengan una una baja anual de 1.5 por ciento, refirió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Mientras que se prevé un aumento de 0.8 por ciento en las actividades terciarias.

Las estimaciones sobre el IGAE surgen del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).

TE PUEDE INTERESAR: Deben gobiernos estatales y locales 0.32 por ciento del PIB total de México en préstamos: Inegi

En tanto, para noviembre de 2025, el IOAE reveló que el IGAE no presenta variación en comparación con el mismo mes del año anterior. A tasa mensual, se anticipa una disminución de 0.2 por ciento en el IGAE.

Para las actividades secundarias se prevé un descenso de 0.3 por ciento y en las terciarias de 0.1 por ciento en noviembre de este año.

Para el undécimo mes de 2025, el IOAE estima un nivel de 104.6 puntos en el IGAE, de 100.2 puntos en las actividades secundarias y de 107.0 puntos en las terciarias.

Dada la necesidad de contar con estimaciones oportunas de corto plazo, a causa del cierre económico por la pandemia, se optó por enfocar una modelación al IGAE, que presenta una mayor frecuencia respecto al PIB, al contar con periodicidad mensual, esto permitió obtener un indicador con mayor oportunidad, explicó el Instituto.

En consecuencia, desde octubre de 2020, el Inegi publica el IOAE, el cual proporciona estimaciones anticipadas del IGAE para los dos meses posteriores a las últimas cifras publicadas.