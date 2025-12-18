Los precios al consumidor en EEUU bajaron en noviembre

Internacional
/ 18 diciembre 2025
    Los precios al consumidor en EEUU bajaron en noviembre
    El informe del jueves ofreció a los inversores, empresas y responsables de políticas su primera visión del índice de precios al consumidor desde que se publicaron los números de septiembre el 24 de octubre. FOTO:

El Departamento de Trabajo reportó que su índice de precios al consumidor aumentó 2.7% en noviembre en comparación con el año anterior

WASHINGTON.-Tras publicar un informe retrasado por el cierre federal, el gobierno informó que la inflación en Estados Unidos se desaceleró el mes pasado.

Este es el primer informe que abarca el período durante el cual el gobierno estadounidense estuvo paralizado, lo que interrumpió el proceso de recopilación de datos, pues originalmente, se esperaba que estos datos se publicaran el 10 de diciembre.

De acuerdo a lo que se informó este reporte se retrasó ocho días debido al cierre de 43 días del gobierno federal, lo que también impidió que el Departamento de Trabajo compilara los números generales de precios al consumidor e inflación subyacente en octubre.

En éste se informó que los precios al consumidor subieron 3% en septiembre en comparación con el año anterior, y los pronosticadores esperaban que el índice de noviembre igualara ese aumento interanual.

Además los precios de la energía, impulsados por un fuerte aumento en los precios del combustible, subieron 4.2% en noviembre.

Excluyendo los volátiles precios de alimentos y energía, la llamada inflación subyacente subió 2.6%, en comparación con un aumento interanual del 3% en septiembre y el más bajo desde marzo de 2021.

Cabe destacar que la inflación en Estados Unidos se ha mantenido obstinadamente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Lo anterior, debido a la decisión del presidente Donald Trump de imponer fuertes aranceles a las importaciones de casi todos los países del mundo, junto con impuestos específicos sobre productos como el acero, el aluminio y los automóviles.

No obstante, los aranceles del presidente han resultado ser menos inflacionarios de lo que los economistas temían, pero ejercen presión al alza sobre los precios y complican las decisiones para la Reserva Federal.

Se espera que los inversionistas analicen el informe en busca de pistas sobre las futuras medidas de política monetaria de la Reserva Federal

La semana pasada, el banco central decidió reducir la tasa por tercera vez este año, pero los funcionarios del banco central estadounidense señalaron que esperan solo un recorte en 2026.

Temas


precios
Consumo
Aranceles

Localizaciones


Estados Unidos

