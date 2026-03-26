Coahuila clasifica a cuatro triatletas a la Olimpiada Nacional 2026 en Veracruz

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Deportes
/ 26 marzo 2026
    Coahuila clasifica a cuatro triatletas a la Olimpiada Nacional 2026 en Veracruz
    Un total de 17 atletas representaron a Coahuila en el clasificatorio nacional. FOTO: INEDEC

Cuatro atletas de Coahuila lograron su clasificación a la Olimpiada tras competir en el selectivo realizado en Veracruz; representarán al estado en Tepic del 21 al 25 de abril

La delegación coahuilense de triatlón aseguró cuatro plazas para la Olimpiada Nacional 2026, tras su participación en el campeonato clasificatorio celebrado en Veracruz, donde un total de 17 atletas del estado buscaron su lugar en la máxima justa deportiva juvenil del país.

En la disciplina de triatlón, dentro de la categoría Infantil Menor femenil, Maricruz Alize Zúñiga García logró su clasificación luego de una actuación consistente en las pruebas de natación, ciclismo y carrera. En la categoría Infantil Mayor femenil, María Alejandra Gregoy Vara también consiguió su boleto a la fase nacional, sumándose a la representación estatal que competirá en abril.

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Por su parte, en acuatlón categoría Infantil Menor, Romina Salinas Méndez selló su pase a la Olimpiada Nacional tras completar con éxito el circuito que combina natación y carrera. A ellos se suma Jorge Puente Fahur, quien clasificó en duatlón categoría Infantil Mayor, disciplina que integra ciclismo y carrera, completando así el grupo de coahuilenses que avanzaron desde el filtro nacional.

El proceso clasificatorio, desarrollado en Veracruz, reunió a competidores de distintos estados del país, lo que elevó el nivel de exigencia para cada uno de los participantes. En este contexto, los atletas de Coahuila lograron destacar y asegurar su presencia en la siguiente etapa, reflejando el trabajo que se realiza en la preparación de talentos en estas disciplinas.

La Olimpiada Nacional 2026 se llevará a cabo en Tepic, Nayarit, del 21 al 25 de abril, donde los cuatro clasificados buscarán posicionarse entre los mejores del país en sus respectivas categorías. Este evento representa una de las plataformas más importantes para el desarrollo deportivo juvenil en México.

Con estos resultados, Coahuila mantiene presencia en las disciplinas combinadas, consolidando una base de atletas que continúan avanzando en el ámbito competitivo. La participación en la fase nacional no solo representa una oportunidad de medirse ante los mejores, sino también de adquirir experiencia en escenarios de alto nivel.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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