Julio Ibáñez queda en libertad en Sudáfrica: no podrá salir del país por proceso legal

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Fútbol
/ 26 marzo 2026
    Julio Ibáñez queda en libertad en Sudáfrica: no podrá salir del país por proceso legal
    Julio Ibáñez, reportero de TUDN, fue liberado en Sudáfrica tras varios días detenido durante una cobertura, aunque su situación legal en el país africano aún no está resuelta. FOTO: ESPECIAL

El reportero de TUDN ya fue liberado luego de varios días detenido en Sudáfrica, donde realizaba cobertura relacionada con la Selección local rumbo al Mundial 2026

La situación de Julio Ibáñez dio un giro en las últimas horas, luego de que distintos reportes confirmaran que el periodista mexicano de TUDN ya fue liberado tras haber sido detenido en Sudáfrica, en un caso que generó preocupación en el entorno del periodismo deportivo y entre seguidores de la cobertura de la Selección Mexicana.

Ibáñez había sido retenido después de un incidente ocurrido mientras realizaba contenidos en territorio sudafricano.

De acuerdo con los reportes publicados este 25 y 26 de marzo de 2026, la detención estuvo vinculada a una investigación por el uso de un dron en una zona restringida, aunque en un primer momento también se manejaron versiones relacionadas con temas migratorios.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/repechaje-mundial-2026-horarios-y-donde-ver-en-vivo-los-partidos-de-uefa-este-jueves-en-mexico-EH19691423

La liberación, sin embargo, no significa que el caso haya terminado. La información más reciente señala que Julio Ibáñez permanece en una condición de libertad condicionada o bajo supervisión, por lo que todavía no tiene autorización para abandonar Sudáfrica mientras continúan las diligencias correspondientes.

El caso tomó fuerza después de que se difundieran detalles sobre la cobertura que el periodista realizaba en Sudáfrica, uno de los rivales de México rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La noticia provocó reacciones en medios nacionales, donde se siguió de cerca tanto su detención como el posterior avance que derivó en su liberación.

Por ahora, la atención está centrada en la resolución legal del proceso, ya que el reportero mexicano continúa en territorio sudafricano a la espera de que se defina su situación.

Lo relevante para el entorno de TUDN y para el seguimiento de este caso es que Julio Ibáñez ya dejó la prisión, aunque todavía no puede dar por concluido el episodio.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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