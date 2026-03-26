Julio Ibáñez queda en libertad en Sudáfrica: no podrá salir del país por proceso legal

La situación de Julio Ibáñez dio un giro en las últimas horas, luego de que distintos reportes confirmaran que el periodista mexicano de TUDN ya fue liberado tras haber sido detenido en Sudáfrica, en un caso que generó preocupación en el entorno del periodismo deportivo y entre seguidores de la cobertura de la Selección Mexicana.

Ibáñez había sido retenido después de un incidente ocurrido mientras realizaba contenidos en territorio sudafricano.

De acuerdo con los reportes publicados este 25 y 26 de marzo de 2026, la detención estuvo vinculada a una investigación por el uso de un dron en una zona restringida, aunque en un primer momento también se manejaron versiones relacionadas con temas migratorios.