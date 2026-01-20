Coahuila definirá a sus representantes de ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 20 enero 2026
    Coahuila definirá a sus representantes de ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026
    El Auditorio “Prof. Víctor Arámbula González” de Saltillo será la sede del Selectivo Estatal de Ajedrez de Coahuila rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026. FOTO: ESPECIAL

El Selectivo Estatal de Ajedrez se disputará del 30 de enero al 1 de febrero en Saltillo y reunirá a jugadores Sub-12, Sub-16 y Sub-20 en busca del pase a la etapa macroregional

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación y en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila y la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila, anunció la realización del Selectivo Estatal de Ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, certamen que definirá a las y los representantes de la entidad en la siguiente fase del proceso nacional.

El evento se desarrollará del 30 de enero al 1 de febrero de 2026 en el Auditorio “Prof. Víctor Arámbula González”, en la ciudad de Saltillo, y estará dirigido a las categorías Sub-12, Sub-16 y Sub-20, en ramas varonil y femenil.

La competencia se dividirá en dos etapas: una preselección estatal bajo sistema suizo a siete rondas, programada para el viernes 30 de enero desde las 9 de la mañana, y un clasificatorio estatal en formato round robin con ritmo clásico, que se disputará del 30 de enero al 1 de febrero.

TE PUEDE INTERESANTE: Convocan al saltillense Sahiel Cedillo a la Selección Mexicana Sub-20

De la etapa inicial avanzarán los seis mejores ajedrecistas de cada categoría y rama, quienes buscarán uno de los boletos disponibles para representar a Coahuila en la Etapa Macroregional, conforme al Anexo Técnico Nacional Conade 2026.

$!Ajedrecistas de las categorías Sub-12, Sub-16 y Sub-20 competirán en Saltillo por los boletos que representarán a Coahuila en la Olimpiada Nacional CONADE 2026.
Ajedrecistas de las categorías Sub-12, Sub-16 y Sub-20 competirán en Saltillo por los boletos que representarán a Coahuila en la Olimpiada Nacional CONADE 2026. FOTO: ESPECIAL

Los primeros y segundos lugares de cada categoría y rama obtendrán el pase, mientras que se entregarán medallas de participación a los tres primeros sitios.

La convocatoria establece que el selectivo será totalmente gratuito y que el registro permanecerá abierto hasta el 23 de enero de 2026 a las 6 de la tarde.

Las inscripciones y la documentación requerida pueden consultarse en el portal oficial del Inedec.

El evento contará con arbitraje avalado por la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila y con el respaldo logístico del Inedec, además de acceso para prensa acreditada bajo los lineamientos del comité organizador.

Temas


Ajedrez
Olimpiada Nacional
previa

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Inedec
CONADE

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades estatales realizan trabajos de excavación y peritaje en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali, donde se han localizado fosas clandestinas y restos humanos

Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali
La posible vuelta de los Camioncitos Bimbo en 2026 ya genera expectativa entre coleccionistas y consumidores. Todo apunta a una nueva edición con seis modelos, un sistema de canje clásico y una ventana de disponibilidad limitada en tiendas de todo México.

¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pago de la Pensión del Bienestar... apellidos que cobran los 6 mil 400 pesos del 20 al 28 de enero

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire cubrirá a México; provocará lluvias, heladas de -10 grados y evento Norte
El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ.

Karol G y Feid terminaron su relación de tres años según TMZ... ¿Quedaron como amigos?
Saraperos de Saltillo y Tecos de los Dos Laredos se medirán en juegos clave de pretemporada, en una serie que servirá como ensayo general antes del arranque de la campaña 2026 de la LMB.

Saraperos se medirá a Tecos de Dos Laredos en Pretemporada rumbo a la LMB 2026