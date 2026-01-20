Coahuila definirá a sus representantes de ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026
El Selectivo Estatal de Ajedrez se disputará del 30 de enero al 1 de febrero en Saltillo y reunirá a jugadores Sub-12, Sub-16 y Sub-20 en busca del pase a la etapa macroregional
El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación y en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila y la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila, anunció la realización del Selectivo Estatal de Ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, certamen que definirá a las y los representantes de la entidad en la siguiente fase del proceso nacional.
El evento se desarrollará del 30 de enero al 1 de febrero de 2026 en el Auditorio “Prof. Víctor Arámbula González”, en la ciudad de Saltillo, y estará dirigido a las categorías Sub-12, Sub-16 y Sub-20, en ramas varonil y femenil.
La competencia se dividirá en dos etapas: una preselección estatal bajo sistema suizo a siete rondas, programada para el viernes 30 de enero desde las 9 de la mañana, y un clasificatorio estatal en formato round robin con ritmo clásico, que se disputará del 30 de enero al 1 de febrero.
De la etapa inicial avanzarán los seis mejores ajedrecistas de cada categoría y rama, quienes buscarán uno de los boletos disponibles para representar a Coahuila en la Etapa Macroregional, conforme al Anexo Técnico Nacional Conade 2026.
Los primeros y segundos lugares de cada categoría y rama obtendrán el pase, mientras que se entregarán medallas de participación a los tres primeros sitios.
La convocatoria establece que el selectivo será totalmente gratuito y que el registro permanecerá abierto hasta el 23 de enero de 2026 a las 6 de la tarde.
Las inscripciones y la documentación requerida pueden consultarse en el portal oficial del Inedec.
El evento contará con arbitraje avalado por la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila y con el respaldo logístico del Inedec, además de acceso para prensa acreditada bajo los lineamientos del comité organizador.