Coahuila definirá a sus representantes de ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación y en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila y la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila, anunció la realización del Selectivo Estatal de Ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, certamen que definirá a las y los representantes de la entidad en la siguiente fase del proceso nacional.

El evento se desarrollará del 30 de enero al 1 de febrero de 2026 en el Auditorio “Prof. Víctor Arámbula González”, en la ciudad de Saltillo, y estará dirigido a las categorías Sub-12, Sub-16 y Sub-20, en ramas varonil y femenil.

La competencia se dividirá en dos etapas: una preselección estatal bajo sistema suizo a siete rondas, programada para el viernes 30 de enero desde las 9 de la mañana, y un clasificatorio estatal en formato round robin con ritmo clásico, que se disputará del 30 de enero al 1 de febrero.

De la etapa inicial avanzarán los seis mejores ajedrecistas de cada categoría y rama, quienes buscarán uno de los boletos disponibles para representar a Coahuila en la Etapa Macroregional, conforme al Anexo Técnico Nacional Conade 2026.