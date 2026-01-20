Convocan al saltillense Sahiel Cedillo a la Selección Mexicana Sub-20

    Convocan al saltillense Sahiel Cedillo a la Selección Mexicana Sub-20
    Cedillo ha sido habitual en las categorías menores de Santos Laguna y ya ha tenido acercamientos con el primer equipo. FOTO: CLUB SANTOS

El jugador de Santos Laguna Sub-21 continúa acumulando experiencia tanto en fuerzas básicas como en procesos nacionales juveniles

El futbolista coahuilense Sahiel Cedillo atraviesa un inicio de año que confirma el avance constante que ha tenido dentro del proceso formativo de Santos Laguna y de las selecciones nacionales juveniles. Con apenas 18 años, el mediocampista originario de Saltillo fue convocado a la Selección Mexicana Sub-20 para la primera concentración de 2026, realizada en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, en la Ciudad de México.

Cedillo, quien milita actualmente en la categoría Sub-21 de Santos Laguna, reportó desde el domingo para integrarse a los trabajos que se desarrollan hasta el jueves bajo la supervisión del director técnico Alex Diego. Se trata de la tercera ocasión en la que el jugador aparece en una convocatoria nacional, luego de sus llamados previos con la Sub-18, incluido el proceso que contempló una gira por España el año pasado.

Esta convocatoria se presenta como una consecuencia directa del recorrido que el saltillense ha construido dentro del club lagunero. Durante el Torneo Apertura 2025, Sahiel fue uno de los elementos habituales de la Sub-21, equipo que logró instalarse en la final del certamen. En el arranque del Clausura 2026, el mediocampista acumula 211 minutos en tres partidos, cifra que refleja la confianza del cuerpo técnico en su desempeño.

Paralelo a su actividad en fuerzas básicas, Cedillo ha comenzado a tener cercanía con el primer equipo. Durante el Apertura 2025 fue considerado en entrenamientos y apareció en la banca en varios encuentros de la Liga MX. Uno de los momentos más significativos ocurrió en la Jornada 10, cuando fue suplente en el partido ante Xolos de Tijuana, disputado en el Estadio TSM Corona. Aunque no sumó minutos, formó parte de la convocatoria en la victoria por 1-0, portando el dorsal 195.

Antes de consolidarse en la Sub-21, el mediocampista tuvo pasos por las categorías Sub-17 y Sub-19 de Santos Laguna, donde fue ganando protagonismo. En septiembre pasado, anotó en el triunfo 3-1 ante Atlético de San Luis Sub-21, un resultado que permitió a su equipo mantenerse en la pelea dentro del torneo.

El recorrido de Sahiel Cedillo también incluye experiencia internacional. En 2021 participó con Santos Laguna en la Flamengo Cup, celebrada en Brasil, mientras que en 2023 y 2024 vistió la camiseta nacional en torneos de fuerzas básicas organizados en el Centro de Alto Rendimiento de Toluca.

Hoy, su inclusión en la Sub-20 lo coloca como uno de los canteranos que Santos Laguna aporta al proceso nacional, junto a Juan Carlos Echilvestre y Luis Ángel Gómez, en una etapa que marca otro paso relevante en su desarrollo profesional.

