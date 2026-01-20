Convocan al saltillense Sahiel Cedillo a la Selección Mexicana Sub-20

El futbolista coahuilense Sahiel Cedillo atraviesa un inicio de año que confirma el avance constante que ha tenido dentro del proceso formativo de Santos Laguna y de las selecciones nacionales juveniles. Con apenas 18 años, el mediocampista originario de Saltillo fue convocado a la Selección Mexicana Sub-20 para la primera concentración de 2026, realizada en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, en la Ciudad de México.

Cedillo, quien milita actualmente en la categoría Sub-21 de Santos Laguna, reportó desde el domingo para integrarse a los trabajos que se desarrollan hasta el jueves bajo la supervisión del director técnico Alex Diego. Se trata de la tercera ocasión en la que el jugador aparece en una convocatoria nacional, luego de sus llamados previos con la Sub-18, incluido el proceso que contempló una gira por España el año pasado.

Esta convocatoria se presenta como una consecuencia directa del recorrido que el saltillense ha construido dentro del club lagunero. Durante el Torneo Apertura 2025, Sahiel fue uno de los elementos habituales de la Sub-21, equipo que logró instalarse en la final del certamen. En el arranque del Clausura 2026, el mediocampista acumula 211 minutos en tres partidos, cifra que refleja la confianza del cuerpo técnico en su desempeño.