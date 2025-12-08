Copa COLAM de Ajedrez 2025 reúne talento nacional e internacional

La Copa COLAM de Ajedrez 2025 se realizó este sábado 6 de diciembre con la participación de jugadores internacionales, nacionales y locales, en uno de los encuentros más importantes del norte del país. El evento forma parte de la Liga Construajedrez 2025–2026, una iniciativa que busca fortalecer el pensamiento estratégico y el rendimiento académico mediante la práctica del ajedrez.

El evento reunió a 103 competidores provenientes de Coahuila, Nuevo León, Durango, además de jugadores de Venezuela y Colombia. Entre los participantes destacaron figuras como Arturo Fernández Hernández, actual campeón nacional absoluto; Fabián Gutiérrez Pérez, referente del ajedrez coahuilense; Jorge Martínez, de Colombia; Leoni Figueredo y Ángel Iván Quiroga Jáquez, conocido por su trayectoria en competencias infantiles, juveniles y universitarias. En la categoría Libre Internacional, Fernández Hernández y Gutiérrez Pérez compartieron el primer lugar con 4.5 puntos, seguidos por Juan Carlos Obregón Rivero y Cris Sebastián Morlett Ovalle.

En Espartanos Oro Sub 18, Isabel Rosales Guevara se colocó al frente con 4.5 puntos, mientras que en Gladiadores Sub 12 los primeros lugares fueron encabezados por Diego Tadeo Morado Ortegon, Marcos Fernando García Quintanar y Ángel Rogelio Domínguez Castillo. Para la categoría Guerreros Sub 10, José Luis Cortés Sifuentes, Osvaldo Aguilar Carrasco y Daniel Manrique Saade ocuparon las primeras posiciones, y en Guardianes Sub 8 los mejores resultados fueron para Fernando Cruz Núñez, David Valdés Torres y Leonardo Flores Durón.

Como actividad complementaria, se realizó un Blitz a 7 rondas, donde participaron jugadores titulados y talentos emergentes, cuyo resultado fue: Ángel Iván Quiroga Jáquez (Nuevo León), 6 puntos; Juan Carlos Obregón Rivero (Nuevo León), 6 puntos, y Arturo A. Fernández Hernández (Durango), 5.5 puntos. Un cierre vibrante que confirmó el alto nivel competitivo presente en esta edición. La jornada destacó por su ambiente familiar, el uso de tableros electrónicos en las mesas principales y la participación de jugadores titulados y talentos juveniles.